«Русские бьют по таким, как Капранов и Фарион» – Бортник об ударах по Львову

Вадим Москаленко.  
06.10.2025 21:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1902
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Высказывания фанатичных бандеровцев «ложатся пулемётными лентами в российскую пропаганду, и потом из российского оружия всё это вылетает в Украину».

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Высказывания фанатичных бандеровцев «ложатся пулемётными лентами в российскую пропаганду, и потом из российского оружия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал заявление бандеровского публициста и русофоба Виталия Капранова о том, что Львов стал целью ударов российских ракет из-за нашествия русскоязычных.

«Это заявление попадает под статью УК по разжиганию вражды. Мне кажется, кого-то привлекают лавры Фарион, Ницой – фигур, которые делали себе карьеру на такого рода заявлениях. И правоохранительные органы должны расследовать все связи, в том числе, связи между российскими ударами и высказываниями Капранова. Мне кажется, этих связей не меньше, чем между приездом украинских граждан русскоязычных в эти регионы.

У нас политическая система преисполнена Геростратами. Герострат спалил храм Афин [Артемиды] для того, чтобы просто прославиться. У нас огромное количество людей, которые регулярно жгут свою страну, разрушают своё общество, чтобы прославиться, вызвать хайп.

В то же время, мы не видим какой-то cancel culture (культуру отмены). Думаю, СМИ должны быть более ответственными, должен быть какой-то элемент гигиены в отношении фигур, которые унижают, дискриминируют своих же граждан», – сказал Бортник.

«Всё это потом ложится пулемётными лентами в российскую пропаганду, и потом из российского оружия всё это вылетает в Украину. Заявления Капранова и похожих с ним – они дают огромную почву для российской пропаганды, дискредитации Украины на международной арене. Иногда лучше думать, чем говорить», – сокрушался укро-политолог, не замечающий откровенного нацизма и фашизма в других частях Украины.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить