«Русские бьют по таким, как Капранов и Фарион» – Бортник об ударах по Львову

Высказывания фанатичных бандеровцев «ложатся пулемётными лентами в российскую пропаганду, и потом из российского оружия всё это вылетает в Украину».

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал заявление бандеровского публициста и русофоба Виталия Капранова о том, что Львов стал целью ударов российских ракет из-за нашествия русскоязычных.

«Это заявление попадает под статью УК по разжиганию вражды. Мне кажется, кого-то привлекают лавры Фарион, Ницой – фигур, которые делали себе карьеру на такого рода заявлениях. И правоохранительные органы должны расследовать все связи, в том числе, связи между российскими ударами и высказываниями Капранова. Мне кажется, этих связей не меньше, чем между приездом украинских граждан русскоязычных в эти регионы. У нас политическая система преисполнена Геростратами. Герострат спалил храм Афин [Артемиды] для того, чтобы просто прославиться. У нас огромное количество людей, которые регулярно жгут свою страну, разрушают своё общество, чтобы прославиться, вызвать хайп. В то же время, мы не видим какой-то cancel culture (культуру отмены). Думаю, СМИ должны быть более ответственными, должен быть какой-то элемент гигиены в отношении фигур, которые унижают, дискриминируют своих же граждан», – сказал Бортник.