России надо брать пример с «мерзавца Ленина» – Бородай
России нужно работать на раскол западного союза, чтобы перетянуть США на свою сторону.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Был такой персонаж, очень талантливый политик, хотя, на мой взгляд, редкостный мерзавец, который, кстати сказать, вот эту всю бомбу замедленного действия нам заложил», – сказал Бородай.
«Некто Владимир Ульянов, Ленин», – уточнил ведущий.
«Да, он в свое время говорил, ну я не буду цитировать его прямо, что молодая советская республика имеет шансы на выживание и построение социализма в отдельно взятой стране только играя на противоречиях между империалистическими хищниками.
Вот эта цитата, приблизительная цитата, она сейчас, оказывается, как нельзя более к месту. Дело в том, что в ряду глобалистских хищников, которые решили, воспользовавшись ситуацией, разорвать Россию на части, уничтожить русский народ, все коренные народы России уничтожить, по сути дела, это задача политики наших противников», – сказал Бородай.
По его мнению, Россия и США должны стать «настоящими партнёрами».
«Так вот, они сейчас оказались в ситуации противоречия, потому что у крупнейшего звена этих глобалистских хищников вдруг произошли большие перемены, произошло что-то вроде революции, и там пришли свои к власти, если хотите, традиционалисты и патриоты.
Да, патриоты США – это вовсе не автоматически наши друзья и союзники. Нет, они не наши друзья и даже, может быть, не наши союзники совсем. И, может быть, только временно как-то мы с ними можем разговаривать, потому что они, прежде всего, патриоты и союзники из себя самих.
Но, в силу определенных обстоятельств, хотя рано бить в бубны и барабаны, но в перспективе они могут оказаться хотя бы для нас теми, кого действительно без вот этих глумливых кавычек, можно будет называть партнерами. Ну и, как вы понимаете, такой шанс упускать сложно», – подытожил он.
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