России надо брать пример с «мерзавца Ленина» – Бородай

России нужно работать на раскол западного союза, чтобы перетянуть США на свою сторону.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был такой персонаж, очень талантливый политик, хотя, на мой взгляд, редкостный мерзавец, который, кстати сказать, вот эту всю бомбу замедленного действия нам заложил», – сказал Бородай.

«Некто Владимир Ульянов, Ленин», – уточнил ведущий.

«Да, он в свое время говорил, ну я не буду цитировать его прямо, что молодая советская республика имеет шансы на выживание и построение социализма в отдельно взятой стране только играя на противоречиях между империалистическими хищниками. Вот эта цитата, приблизительная цитата, она сейчас, оказывается, как нельзя более к месту. Дело в том, что в ряду глобалистских хищников, которые решили, воспользовавшись ситуацией, разорвать Россию на части, уничтожить русский народ, все коренные народы России уничтожить, по сути дела, это задача политики наших противников», – сказал Бородай.

По его мнению, Россия и США должны стать «настоящими партнёрами».