Раздолье для Украины на европейском рынке закончится уже в июне
5 июля истекает действие принятого в 2022 году решения о безлимитной торговле Украины с ЕС, и в Европе не горят желанием продлевать это соглашение.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа, которая «войск нет, но вы держитесь», помогать будем вооружением и финансами, санкции не снимем, даже если Трамп будет очень просить – у неё на наших глазах формируется другая проблема. Пятого июня истекает срок действия европейского решения о безлимитной торговле между Украиной и ЕС, принятого в начале российского вторжения в 2022 году. Без таможенного соглашения.
Это соглашение, по оценкам Европы, позволило Украине заработать 41 млрд. евро только в 2024 году на европейском рынке. Такой объём мы продали разного вида товаров и услуг, которые не были квотированы, на них не были наложены специальные тарифы», – сказал Бортник.
«И это соглашение истекает уже 5 июня. И пока решении по его продлению не принято. Более того, переговоры идут очень тяжело. Есть страны, которые выступают против такого рода льгот для Украины. Тем более, что сама Европа оказалась в очень сложной ситуации, она фактически оказалась в ситуации торговой войны с США», – добавил политолог.
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