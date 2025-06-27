Путин назвал чушью риторику НАТО об опасности нападения со стороны РФ

В то время, как Москва планирует сокращать оборонные расходы, а страны НАТО, наоборот, резко увеличивать, большой вопрос – кто на кого собирается нападать.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Вооружённых сил, всё время говорят, что у нас какие-то проблемы, скоро, там, добьются стратегического поражения России. Ведь до сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика где? Если у нас всё разваливается, чего же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, и сами в это точно не верят, а своё население стараются в этом убедить, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжёлое бремя этих расходов в социальной сфере. Мы, кстати, эти триллионы, в значительной степени, тратим на поддержание нашего ОПК, на нас самих, любимых и родных. А они свои-то проценты будут тратить на что? На закупку в США и на поддержку их ОПК. Это не наш вопрос, хотят – пусть так делают», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия планирует сокращение расходов на оборону.