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Владимир Путин на переговорах в Стамбуде 15 мая, ели они состоятся, потребует капитуляции Украины, считает британское издание The Times, называющее последние заявления российского лидера «ничем иным, как завуалированным ультиматумом» Киеву.

«Дональд Трамп говорил, что неспособность остановить войну в Украине не дает ему спать по ночам. Но последняя реакция путина на призывы Запада по поводу срочного 30-дневного перемирия свидетельствует, что бессонных ночей у Трампа впереди еще немало. В частности, он повторил требования по переговорам, которые должны основываться на “устранении первопричин конфликта” — формулировка, которая на практике означает изменение украинской власти, юридический отказ от вступления в НАТО и уступки территориям», – говорится в материале.

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«Цель переговоров очевидна — устранить причины конфликта и гарантировать безопасность Российской Федерации», — цитирует издание пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по мнению которого, Украина не принимает самостоятельных решений, потому что находится «под влиянием западных стран».

«Несмотря на позицию Владимира Зеленского, который неоднократно подчеркивал, что переговоры с Россией возможны только после прекращения обстрелов украинских городов, у Трампа другое видение. На своей платформе Truth Social он написал: «Украина должна на это согласиться НЕМЕДЛЕННО! ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО!!», – требует Трамп, выделяя ключевые слова кааплслоком.

Опасаясь показаться в глазах Трампа препятствием на пути к миру, Зеленский быстро сменил риторику и пригласил Путина лично встретиться в Турции в четверг, отмечает издание.

Так, издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника утверждает, что Владимир Зеленский посетит Турцию в этот четверг, даже если Россия не согласится начать перемирие в понедельник.

«Это может быть стратегическим шагом: с одной стороны, сохранить поддержку Трампа, с другой — поставить Путина в неловкое положение, если он откажется от диалога», – прежполагает издание.

Впрочем, в команде Зеленского не скрывают своего скепсиса по поводу реальных перспектив таких переговоров. Михаил Подоляк, пресс-секретарь Офиса президента Украины назвал попытки договориться с Кремлем «иллюзлоными»:

«Любые разговоры о том, что с Россией можно вести прагматичные и рациональные переговоры, — это всего лишь иллюзия, большая иллюзия», — утверждает чиновник.

Европейские лидеры пригрозили новыми жесткими санкциями, если Россия не согласится хотя бы на временное перемирие. Но вряд ли в Кремле воспримут эти предупреждения всерьез, считает издание.

«Россия уже является государством, которое находится под самыми санкциями в мире, и, несмотря на прогнозы об экономическом коллапсе, серьезного падения уровня жизни в Москве и Санкт-Петербурге, которое могло бы заставить Путина пересмотреть свою политику, не наблюдается. Все указывает на то, что Путин продолжает считать эту войну частью своей исторической миссии», – говорится в статье.

Кремль повторяет свои требования неделю за неделей, иногда меняя формулировки, но не суть. Согласно этой логике, мир возможен только тогда, когда Украина выполнит все требования России.