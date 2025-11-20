Полковник: Единственный выход – объявлять всеобщую мобилизацию от 18 до 65 лет
Чтобы удержать фронт, Украине придётся провести полную мобилизацию всего мужского населения, но даже тогда пополнение нечем будет вооружать. Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Единственный вариант решить текущий военный кризис – объявить всеобщую мобилизацию всего мужского населения от 18 до 65 лет. Для выполнения данного мероприятия необходимо минимум 2 месяца.
Предварительно определим цифру мобилизуемых – двести тысяч, или пятьдесят бригад. Их необходимо где-то разместить в тепле, одеть в зимние обмундирования, три раза в сутки кормить горячим, вооружить и, самое главное, обучить не менее трех месяцев военной подготовки.
Про экипировку, вооружение, полный боекомплект я даже и не буду считать, так как это огромные цифры, и придется раздеть полностью, например, сухопутные войска ФРГ и Франции», – сказал Стариков.
«На 50 бригад необходимо найти младший, старший и высший офицерский состав. Ладно, высший найдётся. А вот где взять командира взводов, рот, батальонов? Такое количество в нашей военной академии не выпускают.
Провести такую работу невозможно, так как профессиональных офицеров в военкоматах, которые знали, как проводить мобилизацию, уже не осталось. А нынешний состав ТЦК к выполнению таких задач просто не готов.
Даже если всё это провести, то жизнь в стране остановится. Трансфер будет только военный, предприятия ЖКХ остановятся, в городах наступит хаос и разруха. А кто будет работать и платить налоги в госбюджет для финансирования армии? Запад даёт деньги только на социалку и вооружение.
В этой войне все решения нашей властью принимались с опозданием, когда они потеряли свою актуальность», – жаловался СБУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: