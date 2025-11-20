Полковник: Единственный выход – объявлять всеобщую мобилизацию от 18 до 65 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы удержать фронт, Украине придётся провести полную мобилизацию всего мужского населения, но даже тогда пополнение нечем будет вооружать. Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Единственный вариант решить текущий военный кризис – объявить всеобщую мобилизацию всего мужского населения от 18 до 65 лет. Для выполнения данного мероприятия необходимо минимум 2 месяца. Предварительно определим цифру мобилизуемых – двести тысяч, или пятьдесят бригад. Их необходимо где-то разместить в тепле, одеть в зимние обмундирования, три раза в сутки кормить горячим, вооружить и, самое главное, обучить не менее трех месяцев военной подготовки. Про экипировку, вооружение, полный боекомплект я даже и не буду считать, так как это огромные цифры, и придется раздеть полностью, например, сухопутные войска ФРГ и Франции», – сказал Стариков.