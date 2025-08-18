Под переговоры с Трампом готовился теракт на Крымском мосту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В день, когда в Вашингтоне должны состояться переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту – замаскированное под аккумулятор взрывное устройство с 130 кг взрывчатки было в электрокаре, который через несколько европейских стран завезли в Россию из Грузии – бомба должна была взорваться над Керченским проливом.

«То есть, Зе летел в Вашингтон, зная о подготовке теракта на Крымском мосту. Если бы он случился, то процесс мира был бы как минимум остановлен. Британцы должны были что-то устроить. И это откровенный выпад в сторону Трампа», – считает политолог Марат Баширов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Военкор Александр Коц уточняет, что «в этом году это уже вторая попытка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая была пресечена 2 апреля на Белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (на брестской таможне). Там белорусские силовики задержали микроавтобус, в нем обнаружили более полутонны синтетической взрывчатки, которая мощнее тротила примерно на 30%. И предназначалась для теракта на Крымском мосту».

Телеведущая Юлия Витязева напоминает, что сами украинцы «недавно с гордостью заявили, что мост в военных целях не используется».