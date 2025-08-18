Под переговоры с Трампом готовился теракт на Крымском мосту

В день, когда в Вашингтоне должны состояться переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту – замаскированное под аккумулятор взрывное устройство с 130 кг взрывчатки было в электрокаре, который через несколько европейских стран завезли в Россию из Грузии – бомба должна была взорваться над Керченским проливом.

«То есть, Зе летел в Вашингтон, зная о подготовке теракта на Крымском мосту.  Если бы он случился, то процесс мира был бы как минимум остановлен. Британцы должны были что-то устроить. И это откровенный выпад в сторону Трампа», – считает политолог Марат Баширов.

Военкор Александр Коц уточняет, что «в этом году это уже вторая попытка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая была пресечена 2 апреля на Белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (на брестской таможне).  Там белорусские силовики задержали микроавтобус, в нем обнаружили более полутонны синтетической взрывчатки, которая мощнее тротила примерно на 30%. И предназначалась для теракта на Крымском мосту».

Телеведущая Юлия Витязева напоминает, что сами украинцы «недавно с гордостью заявили, что мост в военных целях не используется».

«Но теракт все равно готовился.  Собственно, это все, что нужно знать о «готовности» Киева к «миру». Пока Украина в своем нынешнем виде будет существовать – покоя нам не будет».

