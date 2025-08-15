Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина даже не пытается делать вид, что готова к деэскалации, а тем более к миру, и в преддверии встречи президентов РФ и США ежедневно атакует Россию, в первую очередь гражданские объекты.

Так, вчера дроны среди белого дня совершили налет на Белгород, а в Ростове. беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом.

Кроме того, минувшей ночью варварскому обстрелу подвергся город Енакиево в ДНР. Известно о многочисленных пожарах, одним из пораженных объектов стала школа №28.

Кроме того, ночью украинский дрон, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, атаковал многоэтажку в Железнодорожном районе областного центра.

По его словам, погибла женщина, а еще шесть человек ранены, один их в тяжелом состоянии. От взрывной волны пострадали соседние дома и школа.

При этом Россия в последние дни воздерживается от массированных ракетно-дроновых пусков по Украине, что, по всей видимости, связано с предстоящим саммитом на Аляске.

Киевский же режим всячески пытается спровоцировать Москву на ответные действия, чтобы после обвинять русских в «сознательных ударах по мирным городам».

А уже сегодня утром дроны вновь пошли на Белгород.