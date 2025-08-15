Под Аляску украинские дроны атакуют школы и жилые дома
Украина даже не пытается делать вид, что готова к деэскалации, а тем более к миру, и в преддверии встречи президентов РФ и США ежедневно атакует Россию, в первую очередь гражданские объекты.
Так, вчера дроны среди белого дня совершили налет на Белгород, а в Ростове. беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом.
Кроме того, минувшей ночью варварскому обстрелу подвергся город Енакиево в ДНР. Известно о многочисленных пожарах, одним из пораженных объектов стала школа №28.
Кроме того, ночью украинский дрон, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, атаковал многоэтажку в Железнодорожном районе областного центра.
По его словам, погибла женщина, а еще шесть человек ранены, один их в тяжелом состоянии. От взрывной волны пострадали соседние дома и школа.
При этом Россия в последние дни воздерживается от массированных ракетно-дроновых пусков по Украине, что, по всей видимости, связано с предстоящим саммитом на Аляске.
Киевский же режим всячески пытается спровоцировать Москву на ответные действия, чтобы после обвинять русских в «сознательных ударах по мирным городам».
А уже сегодня утром дроны вновь пошли на Белгород.
«Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины осколочные ранения ног. Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление административного здания.
Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх МКД, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, у ещё одного административного здания повреждены остекление и фасад», – написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
