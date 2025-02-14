Пит Хегсет: «Путин может объявить победу, когда хочет, главное – не захватил Украину»

Максим Столяров.  
14.02.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия не захватила всю Украину, а восточный фланг НАТО по окончанию конфликта существенно укрепится, так что нельзя говорить о полной победе Москвы.

Об этом на брифинге в Варшаве заявил министр обороны США Пит Хегсет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не захватила всю Украину, а восточный фланг НАТО по окончанию конфликта существенно укрепится,...

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Он прокомментировал утверждения журналистов, что Кремль чувствует себя победителем на фоне последних американских заявлений.

«Что касается того, что Путин воодушевился, он объявит о победе, несмотря ни на что. Можно ожидать, что каким бы ни был исход, храбрость украинцев и их союзников, особенно в начале конфликта, не позволило Путину добиться того, чего он хотел, а именно – захватить всю Украину. Теперь у нас более чёткая линия фронта, и то, объявит ли он о победе, зависит только от него.

Если он воодушевится, это будет означать, что НАТО будет готово к решительным действиям, если НАТО действительно увеличит свои возможности, расходы и численность войск и признает реальность угрозы, как Польша и страны Балтии, которые находятся ближе к угрозе.

Я не думаю, что Владимир Путин воодушевится таким исходом. Это будет признанием того, что коллективные возможности Запада по сдерживанию его – действительно сработали»,  – убеждал Хегсет.

«Есть ли доверие? Нет. Для заключения сделки не обязательно доверять друг другу. Я министр обороны, я не обязан читать мысли Владимира Путина. Президент Трамп будет за столом переговоров с Зеленским и Путиным, не обязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры.

Но, как говорил Рейган («доверяй, но проверяй» – ред.), если вы не доверяете, то вам нужно убедиться, поэтому нужно будет проследить, чтобы мир, о котором говорится, был прочным и долгосрочным», – добавил трамповский министр.

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