Перемирия не будет. Россия больше не верит договоренностям с Западом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия больше не повторит ошибок «Минских соглашений» и не пойдет на прекращение огня до устранения причин конфликта с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога заявил отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.