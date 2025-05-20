Перемирия не будет. Россия больше не верит договоренностям с Западом
Россия больше не повторит ошибок «Минских соглашений» и не пойдет на прекращение огня до устранения причин конфликта с Украиной.
Об этом в эфире видеоблога заявил отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские предельно ясно дали понять, и Путин тоже – [сначала] причины, затем, возможно, перемирие. Специальная военная операция, если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, – никакого перемирия не предвидится, а учитывая расположение войск и то, что происходит на поле боя, никакого перемирия не будет.
На самом деле, никакой остановки специальной военной операции не будет. Но как мы уже говорили в начале, русские уже много раз заявляли, что у них буквально нет выхода», – заявил Мартьянов.
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