Перемирия не будет. Россия больше не верит договоренностям с Западом

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня


Россия больше не повторит ошибок «Минских соглашений» и не пойдет на прекращение огня до устранения причин конфликта с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога заявил отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия больше не повторит ошибок «Минских соглашений» и не пойдет на прекращение огня до...

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«Русские предельно ясно дали понять, и Путин тоже – [сначала] причины, затем, возможно, перемирие. Специальная военная операция, если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, – никакого перемирия не предвидится, а учитывая расположение войск и то, что происходит на поле боя, никакого перемирия не будет.

На самом деле, никакой остановки специальной военной операции не будет. Но как мы уже говорили в начале, русские уже много раз заявляли, что у них буквально нет выхода», – заявил Мартьянов.

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