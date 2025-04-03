Отдать русским территории, но остаться АнтиРоссией – ВСУшнику внезапно захотелось «разойтись достойно»

На фоне «разворота США» для Киева было бы большой удачей обменять завоёванные Россией территории на право Украины оставаться тем же антироссийским государством, какое сформировалось после Майдана.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разойтись достойно – если у нас будет такой вариант, то да. То есть территории, которые противник занял – мы их не отобьём, да, они остаются под его контролем, но он не сунет свой нос в наши дела. Мы проводим мобилизацию как хотим, вооружаемся как хотим, взаимодействуем с теми партнёрами, которые у нас ещё остались. И сохраняем тот вектор нашей страны, а не какие-то там подхалимства под кацапов. Есть силы, которые не думают как государственники, такой типичный хохол, который не смотрит дальше своего кошелька. И есть откровенно пророссийские силы. Если эти обе категории условно оппозиции, а по факту предателей, не допустить к власти, и там будет Зеленский, не Зеленский, но вектор будет именно на укрепление армии и обороноспособности и фундамента независимости, то почему бы и нет? Я только за», – трепался «Историк».