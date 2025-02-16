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Венгры помнят, что русские «трижды оккупировала» их страну, однако это не помешало правительству в Будапеште в 2010 году заключить сделку об экономическом сотрудничестве с Владимиром Путиным, несмотря на все исторические разногласия, и Россия с тех пор всегда держала слово.

Об этом премьер Виктор Орбан заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венгерский премьер напомнил, что до недавнего времени он один в Европе выступал против дальнейшей военной поддержки Киева – а сейчас, по словам Орбана, такую позицию стали разделять в Словакии, Ватикане и Дональд Трамп.

«Если мы хотим расширения НАТО, русские никогда этого не примут. Они не позволят нам приблизиться к их границам… Конфликт будет только разрастаться… Сейчас сотни тысяч вдов… Мы должны изолировать их и прекратить убийства», – сказал Орбан.

Карслон напомнил, что главными застрельщиками срыва Стамбульских соглашений, помимо администрации Байдена, были элиты в Лондоне. Венгерский премьер отказался комментировать антироссийскую позицию британцев.

«Когда я выйду на пенсию, я буду готов ответить на это. Я стараюсь выжить», – с улыбкой ответил Орбан.

Он дал понять, что вся надежда на Трампа.

«Это проблема президента Трампа, как убедить Россию прекратить войну, когда Россия, по сути, побеждает. Это большой вопрос. К счастью, это не моя работа искать ответ», – сказал Орбан.

По его словам, договоренности должны касаться не только компромисса между Киевом и Москвой, но и отмены санкций против РФ, а также «возвращения России в европейскую и международную систему безопасности».

Орбан назвал попытки изоляции России «исторической ошибкой, которая будет иметь последствия в ближайшие 100 лет», подразумевая сближение Москвы и Пекина.