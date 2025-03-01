Одесса: Зондеркоманды зачищают остатки «русского мира» даже там, где его нет

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Как и следовало ожидать, после скандального интервью ректора одесского Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрея Красножона телеканалу-иноагенту «Дождь», нацисты принялись выживать «зрадныка» с места работы. Как водится, подключив студентов с потешными бунтами. Главная претензия к ректору — интервью он давал на русском языке.

От митингующих во главе со «студентом»-нацистом Ганулом Красножон не спрятался и промямлил в свое оправдание, что «просто хотел достучаться до русскоязычного запада, который нам поможет» (почти по Бендеру).

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Основной же массе реальных учащихся университета на происходящее было начхать.

А теперь о том, кто все это замутил. Да, местное мовное гестапо «Робимо вам нерви», обивающее киевские пороги с концепцией «готовой мовной полиции» и требованием наказывать даже тех, кто говорит по-русски между собой.

Вот что заявила глава зондеркоманды Катерина Мусиенко:

«Красножон не отказывается от русского на встречах. А главный бухгалтер университета — принципиально русскоговорящая женщина. И как бы меня не убеждали, русскоязычность в тылу — это позиция устойчивая и понятная. Тем более в а-ля интеллигентных кругах».

Мовная ведьма прозрачно намекает на то, что преподавательский состав одесских вузов — русскоязычный, и к таким как Мусиенко относится как к быдлу, что бы ни проповедовал, работая на публику.

Но и это еще не самое страшное.

«Несколько преподавателей из Ушинского — подписанты пророссийского письма в ЮНЕСКО в защиту Пушкина. И эти люди допущены к образовательному процессу не кого-нибудь, а будущих педагогов украинских детей», — возмущается мовная ведьма. — То, что насрано в головах многих студентов — это остатки русского мира во всех его проявлениях. Представьте шаблонного защитника русского языка — это оно. И это — будущие учителя в школах и воспитатели. Пока мы терпим скрытое русскоязычие и любовь к «хорошим русским» на таких должностях в педагогических вузах, пока мы допускаем вливание «русского мира» в сферу образования, не сможем выбраться из лап Московии еще несколько поколений».

Письма с требованием уволить ректора с должности разлетелись по всем инстанциям. Хотя он тоже нацист, только по крепости — «лайт». А вот русскоязычные сотрудники и защитники Пушкина, которые, тоже послетают с мест вслед за Красножоном, симптом нехороший. Это же как развит институт стукачества, если даже о языке общения бухгалтера «куда надо» докладывают. А так-то нацизма на Украине по-прежнему нет.

А что до «допущенных к образовательному процессу», то вот смотрящий по Одессе от института нацпамяти Гуцалюк прокомментировал ситуацию в педуниверситете так:

«А можно быть одновременно и людоедом и пи…расом? Похоже, что господин ректор пытается это соединить, хотя в Одессе он не один такой».

Ну, хорошо играют, ну, молодцы. Болею за обе команды.

Они же любят говорить про «выжженное поле» — пусть и оставляют его вместо одесских вузов. В нынешнем своем виде они все равно никому не нужны.