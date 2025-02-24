…все началось с истребления русских, потом т. н. пророссийских, далее пошли «хорошие русские» (как укры называют тех, кто перед ними выслуживается), а ныне — уже стадия борьбы с «плохими украинцами». Хотя их и не жалко.

Так, в Одессе не утихает скандал вокруг ректора Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрея Красножона.

Он, проскакавший на двух майданах, посмел дать комментарий телеканалу-иноагенту «Дождь».

Собственно, журналисты оного не заморачивались, а, судя по всему, хотели получить интервью от кого угодно, лишь бы про «кровавые бомбардировки Одессы». А Красножон, непонятно уж по какой причине, возьми и ляпни, что не все так плохо. Что в его доме быстро восстановили электрику после атак «шахедов», и при этом «русские целили по энергетическому объекту, но промазали» (что не соответствует официальной версии нацистской пропаганды). А так-то, цитируя ректора, «в Одессе все нормально, вообще все преувеличено: не школы разрушены, а школа, не детские сады, а один детский сад…». И все это на своем родном языке — на русском.

Какой же припадок случился у нацистов — падучая. И ведь против кого они пасть раззявили — против самого что ни на есть побратима! Который таких же мутантов в своем университете воспитывает. Это ж как Фарион из львовской политехники выгнать.

Да, Красножон — из породы уродливых деревьев, которые растут нормально лишь до определенного периода. По молодости, будучи историком, он еще водил экскурсии по пушкинской Одессе (а по какой еще — бандеровской же не существует, а если придумают, никто не придет) и писал статьи в российские научные издания.

Однако во время «евромайдана» квиточка расцвела: за зачеты принялась отправлять студентов в Киев («онижедети»), усиленно откапывать Черное море, скакать в кастрюле, активно участвовать в декоммунизации топонимики и весь набор. За что Красножон, собственно и стал не просто преподавателем, а ректором «педина». На Украине эта должность почти такая же «золотая», как военком — торговля справками о получении высшего образования (дает отсрочку от могилизации), дело прибыльное…

В общем, нацистам сей фрукт — свой в доску, но после «Дождя» их разорвало. Кусок говнины нацист Ганул заявил:

«Любое общение с «хорошими» русскими недопустимо, я осуждаю действия ректора, потому что «хорошие русские» — только в РДК [«Русский добровольческий корпус» — нацисты, многие из «Азова», воюющие за Украину].

«Стоит напомнить, что такое канал «Дождь» и также то, что хороших русских не бывает. По крайней мере, живых, — отметился конкурент гонимого, тоже историк, нацист Музычко. — Преподаватель, а тем более руководитель педагогического учебного заведения — это не просто должность. В период войны с нашим извечным врагом ответственность преподавателя растет кратно. Комментарии Красножона позорны и недопустимы. Они мало того что безнравственны, они нарушают законы Украины. Даже выступление ректора языком оккупанта сеет у студентов искривленные нравственные ориентиры, прогибание перед врагом. Любое российское СМИ является средством российской пропаганды. В случае с Красножоном очевидна ужасная деятельность в пользу российского врага».

Ну и в таком ключе.

Приятно наблюдать как конченные пожирают друг друга. Хотя и дорога ложка к обеду.

И жаль, очень жаль, что всякая самоустранившаяся плесень (макаревичи-галкины, палкины, малкины, чалкины и Залкинд) об этом ничего не ведают. Не хотят. Неинтересно. А так бы узнали, что они могут быть хорошими — только мертвыми.