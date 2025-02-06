Нужно будет на мюнхенской конференции бросаться американцам в ноги – киевский грантоед

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Владимиру Зеленскому нужно не упустить возможность на мюнхенской конференции обозначить трампистам свои линии для переговоров с РФ.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что во время мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе контакты по линии Зеленский – Трамп могут состояться. Может, это будет вице-президент США – даже такую возможность надо использовать. Для того, чтобы донести новой администрации, что есть линии, за которые мы точно не выйдем. Мы должны чётко сказать, что мы не признаём всех этих территориальных прихотей. Агрессор не должен получить не просто победу, он не должен получить приз после своей агрессии. Это с любой бизнесовой точки зрения неправильно», – сказал Шлинчак.

Ведущий отметил, что за последний месяц чёткой артикуляции на этот счёт слышно не было, чтобы было понятно, с каких позиций офис Зеленского собрался идти на переговоры.