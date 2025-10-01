Новый теракт бандеровцев: в России убит депутат. А Зеленский вальяжно собирал ВСУ в центре Киева
Киевский режим продолжает охоту на российских политиков в новых регионах. Сегодня утром тяжелый бомбер «Баба-яга» ударил по Новой Каховке, в результате чего несовместимые с жизнью ранения получил председатель горсовета 61-летний Владимир Леонтьев.
Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, Леонтьева доставили в тяжелом состоянии в больницу, но спасти не удалось.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Леонтьев был мэром Новой Каховки. После референдума за воссоединение с Россией он поддержал выбор своих земляков. На Украине Леонтьеву не простили его позицию и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Два года назад он рассказывал, что на него готовилось покушение.
При этом Россия, несмотря на регулярные теракты со стороны бандеровцев, почему-то воздерживается от ликвидации представителей киевского режима. Например, сегодня диктатор Владимир Зеленский в центре Киева принял участие в торжествах, посвященных так называемому «дню защитников и защитниц Украины». В присутствии военных Зеленский вручил награды и выступил с речью.
Более того, ранее он неоднократно безнаказанно посещал прифронтовые регионы, где проводил фотосессии, в том числе и групповые, с участием военной верхушки.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: