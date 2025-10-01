Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим продолжает охоту на российских политиков в новых регионах. Сегодня утром тяжелый бомбер «Баба-яга» ударил по Новой Каховке, в результате чего несовместимые с жизнью ранения получил председатель горсовета 61-летний Владимир Леонтьев.

Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, Леонтьева доставили в тяжелом состоянии в больницу, но спасти не удалось.

Леонтьев был мэром Новой Каховки. После референдума за воссоединение с Россией он поддержал выбор своих земляков. На Украине Леонтьеву не простили его позицию и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Два года назад он рассказывал, что на него готовилось покушение.

При этом Россия, несмотря на регулярные теракты со стороны бандеровцев, почему-то воздерживается от ликвидации представителей киевского режима. Например, сегодня диктатор Владимир Зеленский в центре Киева принял участие в торжествах, посвященных так называемому «дню защитников и защитниц Украины». В присутствии военных Зеленский вручил награды и выступил с речью.

Более того, ранее он неоднократно безнаказанно посещал прифронтовые регионы, где проводил фотосессии, в том числе и групповые, с участием военной верхушки.