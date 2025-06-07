Ночной ад для Украины: после ударов запылали крупнейшие промцентры

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Минувшей ночью ВС РФ продолжили удары по украинским тылам.

Если вчера основными целями стали Киев и Западная Украина, то сегодня – крупные промышленные центры на востоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранним утром мэр Харькова Игорь Терехов отчитался, что город «переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны».

«По состоянию на эту минуту через полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, «шахедами» и управляемыми авиабомбами», – написал мэр.

«В Харьковской области за период с 07:30 06.06.2025 по 07:30 07.06.2025 нанесено не менее 10 ударов УМПК, 4 удара Х-59/Х-69, 1 удар Х-35 и как минимум 56 ударов БПЛА Герань», – сообщает мониторинговый канал «Хроники Гераней».

Мощной атаке подверглась и Днепропетровская область.

Согласно снимкам спутникового сервиса мониторинга ландшафтных пожаров NASA, в Днепропетровске поражен завод «Днепропрес», в Павлограде – «Павлоградский механический завод».

Воздушные силы ВСУ заявили, что в Курской области сбит российский истребитель Су-35. По предварительной информации, наш летчик катапультировался и эвакуирован.

В подконтрольной киевскому режиму Запорожской областной военной администрации пожаловались, что в течение последних суток нанесено «574 удара по 14 населенных пунктах».

Кроме того, взрывы фиксировались в Одесской, Полтавской и Винницкой областях.

А буквально только что Минобороны РФ уточнило, что «нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ».