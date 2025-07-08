НАТО готовит крупнейшую провокацию: России придется пробивать коридор в Калининград

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В обозримом будущем до 5 лет альянс НАТО накопит силы и предпримет попытку спровоцировать войну с Россией, традиционно обвинив во всём Москву.

Об этом в эфире радио «КП» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, видит ли он такой расклад, когда страны НАТО через время реально пойдут войной на Россию.

«Да, вижу. В их сценарии это должно быть следующим образом. Условно какой-то 27-30-й год, они вышли на оперативные готовности у себя. Причём, те деньги, которые они сейчас заложили – 3,5% ВВП на военные траты и 1,5% на инфраструктуру, там под 60% будет на комплексы ПВО. После этого нас провоцируют через Калининград. По какой-то солдатской причине остров Готланд становится таким непотопляемым крейсером, туда шведами и натовцами перебрасываются комплексы ПВО и противокорабельные ракеты. Плюс Эстония с Финляндией создают совместную группировку. Они нам блокируют морское движение гражданских судов вообще из Санкт-Петербурга, и Калининград нам блокируют. После этого мы выносим ультиматум, они не соглашаются, мы начинаем прорубать физически коридор через Сувалкский коридор, который сейчас они активно минируют и делают инженерные сооружения. Нас обвиняют в провокации, после этого будут пытаться наносить какой-то большой ракетно-бомбовый удар, после этого в их планах внутренние волнения в России, смена политического режима или распад на части», – спроецировал Клинцевич.

Он предполагает, что, скорее всего, всё будет по-другому, а для НАТО «сценарий будет не очень хороший».