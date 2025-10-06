Эвакуация украинских раненых с передовой практически невозможна из-за российских дронов.

Об этом в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Враг имеет на многих участках превалирующий контроль неба – и за счет контроля неба контролирует землю. Я понимаю, что это прозвучит сейчас неприятно, ужасно, кому-то это испортит аппетит, настроение и так далее, но я здесь не для того, чтобы говорить приятные или неприятные вещи, а констатирую реальность. Невозможно забрать раненых людей, например», – сказала Берлинская.

По ее словам, медики или даже военные, которые выдвинутся для эвакуации на передовую, «с большой вероятностью не доедут». Поэтому большая часть эвакуации проводится наземными роботизированными комплексами, которых не хватает и на которые охотятся русские.

«И, по сути, люди могут днями, а иногда и неделями быть там ранеными. Понимаю, как это звучит тяжело, но так и есть. Люди просто заживо сгнивают в земле с ранениями, истекая кровью, ожидая эвакуацию. И иногда к ним просто невозможно добраться.

Посылается за ними экипаж на эвакуацию. Этот экипаж поражается FPV-дроном – одним, другим на оптоволокне, так называемые дроны-ждуны, которые часто находятся на логистических путях, дорогах, перекрестках, которые просто ждут, когда кто-нибудь проедет. Плюс тотальное минирование, тоже дистанционное», – описывает ситуацию нацистка.