Нарочницкая профессионально доказала правовую ничтожность «трибунала для Путина»

Елена Острякова.  
20.05.2025 16:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Попытка Совета Европы создать спецтрибунал для руководства РФ за войну на Украине нарушает юридические нормы.

Об этом президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая заявила на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка Совета Европы создать спецтрибунал для руководства РФ за войну на Украине нарушает юридические...

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«Как может быть трибунал в отношении суверенного государства, с которым остальные члены международного сообщества находятся в дипломатических отношениях? Нюрнберский трибунал был потому, что Рейх подписал полную и безоговорочную капитуляцию. Она, в отличии от простой капитуляции, ликвидирует субъект международного права. Нет континуитета между прежним государством и тем, что потом создано.

У созданных государств был суверенитет, производный от полномочий союзников. Но все рассматривают какую-то политическую сторону этого, но есть еще и юридическая», – сказала Нарочницкая.

15 мая комитет министров Совета Европы поддержал создание спецтрибунала для руководства РФ за войну на Украине. Министры поручили генсеку Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания этого органа. Декларацию о создании трибунала подписали 10 мая европейские министры во Львове. США отказались от участия в нем.

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