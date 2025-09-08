На Украине встревожены: Русские наращивают массу взрывчатки на дронах

ВПК России увеличивает ударную мощность своих беспилотников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира попытался уверить, что украинская ПВО пока справляется с российскими ударами.

«Это не может не радовать. Ну, хуже то, что русские начали пускать больше ракет», – сказал он.

Он утверждает, что этот месяц будет более спокойным для Украины, поскольку ВС РФ якобы израсходовали треть имеющихся у них на данный момент «шахедов», как на Украине называют российские дроны линейки «Герань».

«Они вынуждены будут уменьшать или количество пусков, или количество шахедов в пуске. Единственная неприятная новость – среди этого шахедного налета вчерашнего, был один из шахедов выпуска Ижевского завода «Купол», который называется «Гарпия А1». Он имел двойную боевую часть. В общей сложности шахед обычно несет 52 кг боевой части. А шахеды, которые выпускает «Алабуга», несут 90 кг. А вот сбитый вчера нес две боевые части по 52 кг.

То есть, русские идут по пути наращивания – и в налете, и количества взрывчатки на своих шахедах», – переживает Романенко.