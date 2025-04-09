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Британский журнал The Economist уверяет своих читателей, что Украина « сможет сдерживать Россию столько, сколько потребуется», Правда, этот тезис предусмотрительно подается не как мнение редакции, а как позиция официального Киева. Последний мотивирует свою уверенность тем, что у него «есть беспилотники».

«В прошлом месяце Россия вытеснила украинские войска с большей части захваченной ими ранее территории Курской области. Русские развернули элитные бригады, северокорейские войска и новое оружие — волоконно-оптические беспилотники. Они управляются с помощью длинной легкой нити, а не радиосигналов, что затрудняет глушение. Теперь бои перекинулись на территорию Украины. Населенные пункты вблизи границы подвергаются ударам, несколько тысяч мирных жителей бежали или эвакуированы. Часть российских штурмовых подразделений пересекала границу, но на данный момент, настаивает глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх, «они уничтожены», – говорится в публикации.

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Теперь, по словам Владимира Зеленского, Россия готовится к новому наступлению на Сумщину.

«Неясно, будет ли это реальная попытка оккупировать территорию или просто непрерывная серия атак, направленная на то, чтобы связать украинские войска и создать буферную зону», – отмечает журнал.

Как отмечают британские журналисты, доступ в Сумы строго контролируется СБУ. За контрольно-пропускными пунктами видны новые бункеры, траншеи и оборонительные линии, проложенные по полям, окружающим город.

В самих Сумах царит оживление. Несмотря на участившиеся атаки, население города выросло с начала конфликта, говорит глава обладминистрации Артюх. Число перемещенных лиц, прибывающих из приграничных районов, вдвое превышает число уехавших жителей.

За первые три месяца этого года, по данным местных властей, Сумскую область атаковали 8925 беспилотников, планирующих бомб и других ракет, по сравнению с 3693 за тот же период прошлого года. Однако в городе нет никаких признаков паники. Он слишком хорошо защищен, чтобы русские могли его взять, уверяет украинский военный аналитик Юрий Бутусов.

Он считает, что нынешняя цель русских — захватить холмы вдоль российской стороны границы, все еще занятые украинскими войсками. Контроль над этими высотами облегчит им использование беспилотников для создания буферной зоны шириной 10 км, контролируемой Россией, внутри Украины. Это, по словам Бутусова, позволит россиянам перебросить большую часть воюющих здесь войск в восточный Донбасс.

«Донбасс — это стратегическая цель для Путина», — считает Бутусов.

Многие в Сумах были бы рады прекращению огня, но никто на него не рассчитывает. Жители флегматичны, настроение такое — жизнь должна продолжаться. То же самое можно сказать и о Харькове, гораздо более крупном городе на юго-востоке от Сум. Субботним днем на центральной площади десятки энергичных пенсионеров зажигательно отплясывали под музыку, отмечает журнал.

На востоке, в деревне между российской границей и прифронтовым Купянском, солдаты из подразделения беспилотников «Тайфун» сообщили, что все спокойно. Нового российского наступления не ожидается, и они готовятся к передислокации в Покровск. В прошлом месяце подразделение начало использовать собственные оптоволоконные беспилотники, говорит командир Михаил, через пару месяцев после того, как их получили русские.

Беспилотники еще больше, чем сейчас, усложнят перемещение солдат или транспортных средств вдоль линии фронта, считает Михаил. Это означает, что на позициях будет находиться меньше солдат.