На подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца начинается охота – Сосновский

Отказ Италии выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в августе по подозрению в подрыве «Северных потоков», говорит о том, что всё происходящее – фарс с единственной целью: скрыть главного заказчика.

Об этом заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся история с этим задержанным сегодня направлена только на одно – она должна скрыть главного заказчика. Исполнителями могут быть пара украинских пловцов, я этого не исключаю, конечно, при полной техподдержке крупных держав… Почему так боятся, чтобы этот парень оказался в Германии? Значит, он может что-то рассказать, что не понравится большим дядям и тётям за океаном, а я предполагаю, что за этими взрывами стоят США, Великобритания, которые как раз располагают всеми техническими средствами для такой операции. Вероятно, несчастный украинский дайвер может кого-то назвать. Германия сама не очень заинтересована в том, чтобы называть главного заказчика, но она обязана перед своими гражданами – взорвали гигантский объект, который принадлежал частично и Германии. Как это скрывать? Невозможно», – сказал Сосновский.