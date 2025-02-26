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ЕС покрывает Украину, перекладывая на РФ ответственность за якобы нежелание идти на мирное урегулирование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на пресс-конференции в Катаре заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы ждем когда наконец перестанут наши европейские коллеги врать о то, что Россия блокирует переговоры. Президент Путин многократно отвечал на эти лижвые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемая Европой украинское руководство», – сказал Лавров.

Он напомнил об указе Зеленского по запрету переговоров с РФ, отметив, что со стороны ЕС ежедневно идут заявления, что сейчас не надо переговоров, нужно обеспечить превосходство на поле боя и так далее. Такую позицию он охарактеризовал как «безнадежно устаревшую»

Министр призвал осознать первопричины конфликта, первой из которых он назвал попытку НАТО поглотить Украину, указав, что это признал президент США Дональд Трамп.

«Мы сегодня привлекли внимание к другой вопиющей причине, которую всеми силами замалчивали. Это курс того режима, который пришел к власти в результате госпереворота, на истребление путем принятия законов всего русского», – подчеркнул Лавров, добавив, что никто из западных представителей об этом не говорит.

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