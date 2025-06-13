Кому открывать шампанское? Удары Израиля по Ирану взвинтили цены на нефть

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The Financial Times пишет об экономических последствиях сегодняшней ночной атаки Израиля на ядерные обьекты Ирана и уничтожения высшего иранского армейского руководства. В частности, на мировых рынках резко подорожала нефть.

В пятницу цены на нефть резко выросли, продемонстрировав самый значительный рост за более чем три года, поскольку авиаудары Израиля по Ирану угрожают поставкам по всему региону и вызвали ажиотажный спрос на безопасные активы, пишет газета.

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В начале дня в Азии цена нефти марки Brent, международного эталона, выросла примерно на 8% до 74,88 доллара, а цена нефти марки West Texas Intermediate, эталона США, выросла более чем на 8% до 73,67 доллара, поскольку трейдеры опасаются, что конфликт может повлиять на поставки энергоресурсов в одном из важнейших регионов мира по добыче нефти и газа.

Майкл Альфаро, главный инвестиционный директор Gallo Partners, хедж-фонда, специализирующегося на энергетике и промышленности, сказал, что атака на ядерные объекты Ирана ознаменовала «резонансную эскалацию» конфликта.

«Мы стоим перед лицом затяжного конфликта, который почти наверняка приведет к сохранению высоких цен на нефть», — сказал он.

В ходе азиатских торгов подорожало и золото, считающееся безопасным активом – примерно на 1,2%, до 3427 долларов за унцию. Акции в индексе Nikkei 225 упали примерно на 1,3%. Южнокорейский Kospi и Hang Seng в Гонконге упали на 1,28% и 0,7% соответственно.

«Возобновление конфликта несет в себе множество рисков для энергетического сектора. Пролив Ормуз, узкий водный путь, отделяющий Иран от стран Персидского залива, является каналом для около трети мировых морских поставок нефти. Иран неоднократно угрожал закрыть его в случае нападения. Некоторые из крупнейших нефтяных месторождений мира, в том числе в Саудовской Аравии и Ираке, также находятся в зоне досягаемости иранских ракет и дронов. В 2019 году широко распространилось мнение, что Иран стоял за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которое на короткое время привело к росту цен на сырую нефть», – отмечается в материале.

Катар также является одним из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), и его поставки должны проходить через Ормузский пролив, чтобы достичь международных рынков в период ограниченных мировых запасов.

Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ, которая сейчас работает в RBC Capital Markets, задалась вопросом, было ли последнее нападение ограниченным военным действием, как это произошло осенью, или Иран нацелится на региональные поставки энергоресурсов.

«Ключевой вопрос заключается в том, стремится ли Иран интернационализировать стоимость сегодняшних действий, нацелившись на региональную энергетическую инфраструктуру», — рассуждает Крофт.

Издание напоминает, что сдерживание цен на нефть было одним из ключевых приоритетов предыдущей администрации США. С этой целью, после начала конфликта России и Украины, администрация Байдена выпустила около 300 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), крупнейшего в мире запаса на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь сдержать цены.

Поддержание низких цен на нефть ради сдерживания инфляции было одним из ключевых предвыборных обещаний и у Трампа. Теперь выполнение этого обещания оказалось под угрозой.

«Если рост цен на нефть затянется или поставки из Ближнего Востока будут прерваны, Трамп может использовать SPR, но в прошлом он критиковал бывшего президента Джо Байдена за то, что тот истощил запасы до самого низкого уровня за 40 лет. В настоящее время SPR насчитывает около 400 млн баррелей, что значительно ниже его емкости в 727 млн баррелей», – считают британские аналитики.

Трейдеры также будут ждать реакции группы нефтедобывающих стран ОПЕК+. Саудовская Аравия, один из самых влиятельных членов группы, осудила нападение Израиля.

ОПЕК, в который входит Иран, в последние месяцы увеличивала добычу, но может столкнуться с дополнительным давлением со стороны администрации Трампа, которая потребует от нее задействовать дополнительные мощности для обеспечения рынков нефтью.

К сожалению, материал не касается куда более интересного для российской аудитории вопроса – как скажется эскалация вокруг Ирана на нефтяных позициях РФ, поскольку сырая нефть – один из ключевых экспортных продуктов России на внешние рынки.

В материале ничего не говорится о тенденциях ценообразования на нефть марки Urals – ключевой в российском экспорте. Так что вопрос о том, стоит ли российским экспортерам нефти открывать шампанское в связи с последними событиями, пока что остается открытым.