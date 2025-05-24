Хрюкостяг вместо беззлобия: Россия устроила огненный Армагеддон для Киева.

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Минувшей ночью Украина, в первую очередь столица, подверглась массированному ракетно-дроновому удару со стороны ВС РФ.

Как и анонсировал российский МИД, удар стал ответом на беспрерывные атаки последних дней со стороны киевского режима по российской территории.

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Украинский диктатор Владимир Зеленский признал, что пострадали предприятия.

«Ночью в Киеве было много пожаров и взрывов. Снова пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть, к сожалению, раненые», — заявил диктатор.

Как утверждают Воздушные силы ВСУ, всего по Украине было выпущено 250 ударных дронов и 14 баллистических ракет.

«Вряд ли это были ответные именно те удары ВС России, о которых сказал МИД, по масштабу было сравнимо с дежурным поражением назначенных целей, хотя концентрированный удар по вражеской столице вызвал медийный эффект», – пишет связываемый с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора».

Паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, отмечает, что Киев посетили по меньшей мере четыре ракеты «Искандер», а одной из целей стал авиазавод «Антонов».

«По данным со спутников NASA, на территории самого одноимённого аэродрома был зафиксирован мощный очаг возгорания. Это также подтверждается кадрами и объективного контроля. Ещё одной из целей стал Ильичёвск Одесской области, где российские БЛА, по некоторой информации, успешно «поохотились» за украинской ПВО. При отражении налёта фиксировалась активная работа западных ЗРК, что подтверждается кадрами в Сети. При этом несмотря на активную работу ПВО ВСУ, её эффективность вызывает серьезные вопросы. Командование ВВС ВСУ традиционно заявило о перехвате практически всех дронов и ракет, что, впрочем, опровергается десятками видео прилетов, размещенных в Интернете. Очевидно, что система ПВО противника находится далеко не в лучшем состоянии, раз не хватает сил даже для полноценной обороны столицы. В связи с этим самое время нарастить частоту и количество подобных ударов по объектам ВСУ в отдельно выбранных городах: ранее эта тактика хорошо себя зарекомендовала», – резюмирует канал Звинчука.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», = сообщило Минобороны РФ.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пожаловался на снижение эффективности украинской ПВО, что стало результатом модернизации российских ракет, усложнившей работу систем «Пэтриот».

«Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Другое — полет баллистической ракеты по квази баллистической траектории, когда ракета не летит по прямой, а совершает уже маневры», – сказал Игнат.

На Украине форсят снимки поврежденного торгового центра в Киеве.

«И жители Киева, как и других городов Украины, должны понимать, что если они видят, что в торговом центре в подвалах или на подземных парковках появился склад БП или производство БПЛА, то жить рядом с ТЦ опасно, как и ходить в него за покупками, – в свою очередь замечает волонтер СВО Роман Алехин. – Аналогично опасно жить, если рядом с домом ВСУ разместили ПВО, так как это не защита, а законная цель для ракеты или «Герани». Есть мнение, что в эту ночь будет продолжение симметричного ответа. Кстати, обращает внимание, что ответ вроде и симметричный, но у нашего выше эффективность».

Традиционно жесткий пост по результатам удара написал экс-президент РФ, секретарь Совбеза России Дмитрий Медведев, по словам которого, «на смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг».