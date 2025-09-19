«Хотим обратиться»: малая родина Зеленского «превратилась в Армагеддон»

Кривой Рог не успеет подготовиться к началу отопительного сезона.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат криворожского парламента Елена Криворучкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу обратиться от имени криворожских депутатов-мажоритарщиков. В прошлом году абсолютно не состоялся отопительный сезон в Кривом Роге. К сожалению, за год не произошло абсолютно никаких конструктивных действий, кроме нанесения вреда городу.

Город превратился в Армагеддон, он полностью перерыт, в эти траншеи падают дети, нет возможности подъехать ни пожарным машинам, ни каретам скорой помощи. Трубы вырезаны, их никто не прокладывает.

Два раза господину Кулебе задавали вопросы относительно критической ситуации в Кривом Роге по срыву отопительного сезона. Но получили несвоевременный и некорректный ответ», – возмущалась Криворучкина.

Однако ничего вразумительного ей не ответили – только что работы идут в плановом порядке.

«Мы проводим еженедельные совещания, где выполняем, в первую очередь, контроль за поставленными задачами. На сегодняшний день хочу сказать, что на Криворожской теплоцентрали задействовано более 100 ремонтно-восстановительных бригад.

На сегодня уровень готовности работ составляет, действительно, около 60%, это меньше чем в среднем по стране. Мы понимаем, что криворожская теплоцентраль нуждается в максимальном ускорении в своих работах, уже подняли вопрос об увеличении ремонтных бригад.

Уверен, что к началу отопительного сезона мы выйдем на выполнение всех работ», – оправдывался вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

