«Хотим обратиться»: малая родина Зеленского «превратилась в Армагеддон»

Кривой Рог не успеет подготовиться к началу отопительного сезона.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат криворожского парламента Елена Криворучкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хочу обратиться от имени криворожских депутатов-мажоритарщиков. В прошлом году абсолютно не состоялся отопительный сезон в Кривом Роге. К сожалению, за год не произошло абсолютно никаких конструктивных действий, кроме нанесения вреда городу.

Город превратился в Армагеддон, он полностью перерыт, в эти траншеи падают дети, нет возможности подъехать ни пожарным машинам, ни каретам скорой помощи. Трубы вырезаны, их никто не прокладывает.

Два раза господину Кулебе задавали вопросы относительно критической ситуации в Кривом Роге по срыву отопительного сезона. Но получили несвоевременный и некорректный ответ», – возмущалась Криворучкина.