«Хотим обратиться»: малая родина Зеленского «превратилась в Армагеддон»
Кривой Рог не успеет подготовиться к началу отопительного сезона.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат криворожского парламента Елена Криворучкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хочу обратиться от имени криворожских депутатов-мажоритарщиков. В прошлом году абсолютно не состоялся отопительный сезон в Кривом Роге. К сожалению, за год не произошло абсолютно никаких конструктивных действий, кроме нанесения вреда городу.
Город превратился в Армагеддон, он полностью перерыт, в эти траншеи падают дети, нет возможности подъехать ни пожарным машинам, ни каретам скорой помощи. Трубы вырезаны, их никто не прокладывает.
Два раза господину Кулебе задавали вопросы относительно критической ситуации в Кривом Роге по срыву отопительного сезона. Но получили несвоевременный и некорректный ответ», – возмущалась Криворучкина.
Однако ничего вразумительного ей не ответили – только что работы идут в плановом порядке.
«Мы проводим еженедельные совещания, где выполняем, в первую очередь, контроль за поставленными задачами. На сегодняшний день хочу сказать, что на Криворожской теплоцентрали задействовано более 100 ремонтно-восстановительных бригад.
На сегодня уровень готовности работ составляет, действительно, около 60%, это меньше чем в среднем по стране. Мы понимаем, что криворожская теплоцентраль нуждается в максимальном ускорении в своих работах, уже подняли вопрос об увеличении ремонтных бригад.
Уверен, что к началу отопительного сезона мы выйдем на выполнение всех работ», – оправдывался вице-премьер-министр Алексей Кулеба.
