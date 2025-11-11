Дезертирство на Украине достигло таких масштабов, что в пересчете получается: каждые две минуты из ВСУ сбегает один солдат. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только за октябрь, по словам Коца, из ВСУ дезертировали 40 батальонов, что стало самым большим количеством беглецов за все время.

