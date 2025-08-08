Как и перед Стамбулом, в российском тылу запустили дроны из фургона

Михаил Рябов.  
08.08.2025 00:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Дзен, Происшествия, Россия


Российские мониторинговые каналы сообщают о фиксации запуска дронов в тылу (Саратовская область) из специально оборудованного автомобиля – фургона – «дома на колесах».

Снимок одной из таких машин, оборудованной солнечными батареями, появился в сети. Комментаторы предполагают, что конструкция установлена на базу пикапа Тойота и легко разбирается – ее можно сбросить в ближайшем лесу, и машина превратится в неприметный внедорожник.

Российские мониторинговые каналы сообщают о фиксации запуска дронов в тылу (Саратовская область) из специально...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Предположительно, вражеские беспилотники могли запускаться с целью атаковать военные объекты, в частности, аэродром «Энгельс». Впрочем, судя по всему, цель противником не была достигнута – уже вскоре был объявлен отбой воздушной тревоги.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлый раз Украина заявила о проведении операции «Паутина» накануне переговоров в Стамбуле. Сейчас атака «совпала» с новостями о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Перед переговорами в Стамбуле Украина также провела серию терактов на железной дороге. Значит, и провокация в Саратовской области – не последняя.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить