Как и перед Стамбулом, в российском тылу запустили дроны из фургона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские мониторинговые каналы сообщают о фиксации запуска дронов в тылу (Саратовская область) из специально оборудованного автомобиля – фургона – «дома на колесах».

Снимок одной из таких машин, оборудованной солнечными батареями, появился в сети. Комментаторы предполагают, что конструкция установлена на базу пикапа Тойота и легко разбирается – ее можно сбросить в ближайшем лесу, и машина превратится в неприметный внедорожник.

Предположительно, вражеские беспилотники могли запускаться с целью атаковать военные объекты, в частности, аэродром «Энгельс». Впрочем, судя по всему, цель противником не была достигнута – уже вскоре был объявлен отбой воздушной тревоги.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлый раз Украина заявила о проведении операции «Паутина» накануне переговоров в Стамбуле. Сейчас атака «совпала» с новостями о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.