Из-за майданщиков МВФ понизил рейтинг Сербии на 10 процентов

Алексей Топоров.  
23.04.2025 09:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Майдан, Политика, Сербия, Экономика


Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что Международный валютный фонд в своём последнем экономическом прогнозе мировой экономики снизил прогнозы экономического роста Сербии на 2025 год с 4,2 до 3,5 процентов.

Причиной этого стали протесты в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что Международный валютный фонд в своём последнем экономическом прогнозе...

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«МВФ снизил прогноз нашего экономического роста, что является следствием насилия и блокад, которые продолжаются в нашей стране уже несколько месяцев. К сожалению, все это имеет катастрофические последствия для сербской экономики, которую наши бизнесмены чувствуют лучше всего в своей деятельности. Безответственные политические деятели не понимают или просто не заботятся о том, что экономические результаты часто являются отражением политических действий. Прежде всего, ожидается несколько более низкий рост реального частного потребления из-за ослабления потребительского оптимизма, возросшей осторожности и выраженной неопределенности среди граждан Сербии», — заявил Мали.

Он добавил, что при этом государственные расходы растут, а инвестиции и внешняя торговля замедляются, что является следствием совокупности внутренних факторов и обострения глобальной напряженности, растущей неопределенности и более выраженных протекционистских мер на международном рынке.

«Что касается производства, более медленный рост частного потребления отражается в более низких темпах роста услуг и чистых налогов, в то время как замедленная инвестиционная активность также связана с восприятием инвесторами внутренних событий за последние несколько месяцев. Мы приложили много усилий, чтобы сделать Сербию лидером в регионе по привлечению инвесторов, но насилие, которое мы переживаем, разрушает имидж безопасной страны для вложения денег. Инвесторы не хотят вкладывать средства в страну, где нормальная жизнь и работа людей блокируются каждый день, где проводятся незарегистрированные собрания и нарушается основополагающее право людей на свободное передвижение….

Сейчас последний момент, чтобы включить все сигналы здравого смысла и сохранить достигнутые экономические параметры, потому что без экономической стабильности нет роста и прогресса», — предупредил сербский министр финансов.

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