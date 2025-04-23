Из-за майданщиков МВФ понизил рейтинг Сербии на 10 процентов

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что Международный валютный фонд в своём последнем экономическом прогнозе мировой экономики снизил прогнозы экономического роста Сербии на 2025 год с 4,2 до 3,5 процентов.

Причиной этого стали протесты в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ снизил прогноз нашего экономического роста, что является следствием насилия и блокад, которые продолжаются в нашей стране уже несколько месяцев. К сожалению, все это имеет катастрофические последствия для сербской экономики, которую наши бизнесмены чувствуют лучше всего в своей деятельности. Безответственные политические деятели не понимают или просто не заботятся о том, что экономические результаты часто являются отражением политических действий. Прежде всего, ожидается несколько более низкий рост реального частного потребления из-за ослабления потребительского оптимизма, возросшей осторожности и выраженной неопределенности среди граждан Сербии», — заявил Мали.

Он добавил, что при этом государственные расходы растут, а инвестиции и внешняя торговля замедляются, что является следствием совокупности внутренних факторов и обострения глобальной напряженности, растущей неопределенности и более выраженных протекционистских мер на международном рынке.