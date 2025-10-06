Из Краматорска поступили плохие новости для оккупантов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинских пабликах переполох – российский FPV-дрон на оптоволокне впервые атаковал цель в Краматорске, который расположен в 25 км от линии фронта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это впервые, когда по городу враг ударил FPV-дроном на оптоволокне. Повреждена машина», – плачется начальник украинской военной администрации города Александр Гончаренко.

Российский мониторинговый ресурс Lostarmour публикует видео поражения украинской машины в Краматорске.

«Оператор оптоволоконного FPV-дрона «КВН«» среди гражданского трафика выцелил и поразил новенький камуфлированный пикап Mitsubishi L-200 ВСУ в центре Краматорска. В очередной раз призываем гражданских в оккупированных ВСУ городах Донбасса (да и по всей Украине) держаться подальше от мест скопления украинских военных, военной техники и прочих объектов, которые могут стать целью высокоточных ударов ВС РФ. Берегите себя и ждите русских!» – пишет Lostarmour.

Ранее украинский официоз сообщил, что в Харьковской области российские FPV-дроны уже работают по трассе М-03, в частности по участку, который идет от Изюма до Славянска. Водителей призвали воздержаться от использования этого маршрута.

Таким образом, ВС РФ режут логистику группировки ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, бои за освобождение которой могут начаться при сохранении нынешних темпов продвижения уже в следующем году.