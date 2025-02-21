ГУР разродился странным заявлением о победе России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия намерена разжечь уныние в украинском обществе, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявляет ГУР МО Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Пропагандистская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе», – говорится в опубликованных в гуровских пабликах заявлении.

Утверждается, что среди ключевых нарративов вражеских информационных атак следующие: «Запад изменил Украине», «Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон», «США и Россия обо всем договорились за спиной Украины», «Украинская власть – нелегитимная», «Украинская армия проигрывает на фронте».

Выглядит это достаточно странно, мягко говоря. Например, к чему здесь «российские нарративы», если эти же тезисы практически слово в слово повторяют власти США. Впрочем, ГУР этим не заморачивается и идет дальше, уверяя, что к 24 февраля в России «готовятся объявить о якобы «победе» в войне против Украины. Тоже выглядит сомнительно, тем более что СВО еще не завершена. Но факт остается фактом: на данный момент Украина проигрывает войну, о чем свидетельствует динамика на фронте, где ВСУ отступают, регулярно теряя территории.

При этом, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, нападок на США ГУР избегает, отмечая, что спецслужбам Кремля якобы поручили «использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны».