Грядут протесты не за НАБУ и САП, а стенка на стенку – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцев достала диктатура Зеленского, поэтому история с НАБУ и САП была только поводом для того, чтобы соскучившиеся по майданам массы вышли на улицы.

Об этом  на канале «Politeka» заявил экс-спикер Верховной рады, бывший соратник Зеленского, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев достала диктатура Зеленского, поэтому история с НАБУ и САП была только поводом для...

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«На самом деле, народ вышел не за НАБУ и САП. Да, против коррупции, да, против того, чтобы уменьшались полномочия этих органов, но люди вышли, потому что их достало всё, что происходит вокруг нас. Их достала коррупция, бусификация, отсутствие демократии и свободы слова. Их достало то, что ты не можешь выйти и сказать то, что ты считаешь правильным.

Потому что раньше за любое высказывание, которое не ложится в лейтмотив власти, можно было получить 111-ю, да и сейчас её можно получить, и сразу приедет ТЦК, заберёт тебя и куда-то увезёт. Без полиции, в том числе, с нарушением закона», – вещал Разумков.

Он добавил, что эти протесты уже начали называть Врадиевкой-2 – по аналогии с протестами на Украине против произвола милиции в 2013 году.

«Если проводить эти параллели, это очень плохой сигнал для власти, когда люди выходят. И это уже идёт стенка на стенку. И самое страшное, что это происходит во время войны, и этим точно может воспользоваться враг», –стращал бывший функционер Зе-команды.

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