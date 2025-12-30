Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская пресса публикует новые подробности вокруг судебной тяжбы российского миллиардера Романа Абрамовича, которого не только вынудили продать футбольный клуб «Челси», но и заставляют передать вырученные деньги на нужды киевского режима.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера стало известно, что Абрамович подал встречный иск, в котором требует вернуть себе 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, замороженных из-за санкций в британском офшоре на острове Джерси.

Теперь же британская газета The Telegraph публикует детали тяжбы в Джерси, из которых следует, как Абрамовича заманивали в офшор с заработанными в России миллиардами, а потом забрали их.

Газета ознакомилась с перепиской, которая иллюстрирует, как Джерси резко изменил свое отношение к Абрамовичу.

«Было бы приятно увидеть вас снова, когда вы в следующий раз будете в Джерси, и, возможно, мы могли бы встретиться за обедом и обсудить мягкую адаптацию на острове», — писал Абрамовичу директор по вопросам проживания состоятельных лиц Джерси.

Но уже через месяц суд Джерси наложил арест на его деньги, а генпрокурор острова заявил, что Абрамович является подозреваемым в уголовном расследовании, а в принадлежащих ему объектах недвижимости прошли обыски.

При этом Лондон дистанцировался от неудобного и юридически уязвимого дела, воспользовавшись формальной независимостью офшора. Так, источник в правительстве Великобритании заявил, что «судебные разбирательства в Джерси — это дело правительства Джерси».

Представитель Абрамовича жалуется на двойные стандарты:

«Решение генерального прокурора расследовать деятельность г-на Абрамовича было незаконным и политически мотивированным, и связано с улучшением репутации Джерси как финансового центра после российско-украинского конфликта, в то время как предыдущая политика правительства Джерси по поощрению притока российских богатств на остров теперь рассматривается как политически неудобная».

Британскую газету во всей этой истории волнуют не «двойные стандарты» или «инвестиционный имидж», а сдерут ли с Абрамовича дополнительные миллиарды на ВСУ.