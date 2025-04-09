Наверняка многие могут назвать самых богатых людей планеты, ведь современные списки доходов и активов знаменитостей обновляются практически ежедневно. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Илон Маск и многие другие личности из современных списков Forbes постоянно мелькают в новостях вызывая зависть. Но их финансовые империи зыбки, активы нестабильны, поскольку могут рухнуть на бирже за считанные часы, а валюты, в которых считаются их владения, постоянно трясёт будто в лихорадке.

Об этом в авторской колонке для «ПН» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Как ни крути, а самой стабильной валютой всегда считалось золото. Поэтому какие-то бумажки без золотого стандарта, установленные рамками рынка, рано или поздно сменятся благородным металлом, крупнейшие владельцы которым возглавят списки богатейших.

К слову, слышали ли вы о действительно самом богатом человеке в истории? О том, кто владел истинной валютой? Удивительно, но по некоторым данным это верховный правитель африканской империей Мали – Манса Муса, живший в XIV веке. При его правительстве Мали достигло пика вершины культурного развития благодаря торговле золотом и солью.

Но что стало с самой богатой страной мира? Сегодня несмотря на внушительные запасы полезных ископаемых, Мали считается одной из беднейших стран мира. А всё потому, что когда-то в Африку вторглись белые захватчики с севера, крупнейшими из которых были французы.

Франция быстро навела свои порядки, создав из Мали Французский Судан, и вместе с британцами и другими европейскими странами поделив континент ровно по своей линейке. После чего из экономики региона колониальные власти Франции начали изымать национальные богатства, у населения систематически отбирали продовольствие, а тысячи местных жителей были насильственно привлечены к бесплатному труду. После Франция завладела всеми основными месторождениями ресурсов и полезных ископаемых Мали. Поэтому не удивительно, что Франция – четвёртая по количеству запасов золота в мире, хотя добычи золота в самой стране нет.

А Мали довольно богата природными ресурсами, включая золото, нефть и уголь. Поэтому после получения независимости в 1960 году, Мали по-прежнему оставалась в сфере влияния Франции. Французские корпорации продолжали доминировать на рынках, связанных с добычей полезных ископаемых, несмотря на обещания экономической свободы. Французские компании, такие как Areva (ныне Orano), продолжали заниматься добычей урана в стране, что приносило Франции огромные прибыли, в то время как Мали оставалась одной из беднейших стран в мире. В том числе французская энергетическая компания TotalEnergies, которую нередко критикуют за серьёзные экологические нарушения, вела свою деятельность в Мали вплоть до начала 2025 г. Но в стране всё ещё продолжают вести свою деятельность около 200 французских компаний.

Как говорят местные жители, они в своё время сделали для Франции всё, но Франция для них не сделала ничего. Политика Парижа активно использовала ресурсы страны, в том числе и человеческие, для своих экономических и политических нужд. Люди не видели никаких улучшений, а только наблюдали у власти Мали французских назначенцев. Поэтому в 2020 году к власти пришли военные, которые свергли профранцузское правительство из-за того, что народу надоело смотреть на французские бесчинства.

Но античеловеческие действия Франции заключались не только в экономической эксплуатации страны. Также одним из главных поводов для восстания стали боевые действия против джихадистов, которые сосредоточились на севере Мали и финансировались Францией с целью заговора по разделу страны.

Всё началось ещё в 2007 году, когда теракты в стране происходили практически каждый день, благодаря чему внутренние беженцы переселялись с севера целыми деревнями. И в 2013 году Франция внезапно протянула руку помощи, начав операцию «“Сервал” против террористов, а через год – «“Бархан”. Но на деле французские войска лишь имитировали бурную деятельность, а власти Франции продолжали подкармливать террористов, чтобы народ Мали устал и через какое-то время отдал Север страны боевикам ради мира, который и после этого ни за что не наступил бы.

По словам местных жителей, «“в течение 9 лет, за всё время существования миссии, Франция не смогла обезвредить 150 террористов”, зато простые люди гибли тысячами. Именно поэтому в стране произошла смена власти, ведь предшествующие военному правительству политики действовали исключительно ради французских интересов.

Новое правительство в 2021 году распорядилось завершить операцию «“Бархан”, указало французским военным на выход и начало выстраивать легитимность на противостоянии Парижу. Однако французы безрезультатно пытались найти новый повод, чтобы остаться, и постоянно вмешивались во внутреннюю политику Мали. Одним словом, Франция пытается свергнуть новое правительство и подсылает своих ряженых под студентов и торговцев военных, чтобы наводить беспорядки. Также Франция продолжает использовать свои разведывательные миссии для снабжения террористов оружием, о чём правительство Мали писало в письме протеста ООН в 2022 году и предоставляло неопровержимые доказательства, а следом приняло шаги к разрыву связей с Францией и выслало французского посла из страны.

И это довольно краткая история всего одной африканской страны, среди череды стран мира, которые даже после отмены колониального режима до сих пор пытается оставить в своем фарватере Франция. Всё ради паразитирования на чужом горе.

В свете данного примера хотелось бы обратить внимание на то, какие цели преследуют Франция и Великобритания на Украине, когда пытается разместить там своих «“миротворцев”. Согласно чужому плану Украина не только должна будет бессрочно раздавать свои ресурсы Западу, но и предоставлять плацдарм тем самым «“миротворцам”, которые будут имитировать бурную деятельность по установлению мира, но, как и в Мали будут провоцировать войну.