«Европейцы в ярости» – в Британии предупреждают о готовящихся провокациях
Американское руководство всё больше склоняется к российскому сценарию завершения войны. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всеобъемлющее урегулирование в формате «Стамбул+» – это единственная основа, на которой русские собираются договариваться. Американцы приходят к этой идее. Другого способа закончить войну нет.
Единственный другой способ – это продолжать войну и получить геополитическую катастрофу», – сказал Меркурис.
«Европейцы в ярости из-за этого. Зеленский, чья политическая позиция зависит от продолжения войны, в шоке и гневе.
И ему, я думаю, сказали приехать в Вашингтон, чтобы Трамп объяснил ему все лично и, возможно, Зеленский начнет понимать. Но сам Зеленский никогда на это не согласится, он будет сопротивляться всеми возможными способами.
Он попытается заставить британцев и европейцев создать проблемы. Они будут препятствовать, провоцировать и заниматься интригами», – подытожил аналитик.
