Американское руководство всё больше склоняется к российскому сценарию завершения войны. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всеобъемлющее урегулирование в формате «Стамбул+» – это единственная основа, на которой русские собираются договариваться. Американцы приходят к этой идее. Другого способа закончить войну нет. Единственный другой способ – это продолжать войну и получить геополитическую катастрофу», – сказал Меркурис.