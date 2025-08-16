«Европейцы в ярости» – в Британии предупреждают о готовящихся провокациях

Вадим Москаленко.  
16.08.2025 21:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 458
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина


Американское руководство всё больше склоняется к российскому сценарию завершения войны. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всеобъемлющее урегулирование в формате «Стамбул+» – это единственная основа, на которой русские собираются договариваться. Американцы приходят к этой идее. Другого способа закончить войну нет.

Единственный другой способ – это продолжать войну и получить геополитическую катастрофу», – сказал Меркурис.

«Европейцы в ярости из-за этого. Зеленский, чья политическая позиция зависит от продолжения войны, в шоке и гневе.

И ему, я думаю, сказали приехать в Вашингтон, чтобы Трамп объяснил ему все лично и, возможно, Зеленский начнет понимать. Но сам Зеленский никогда на это не согласится, он будет сопротивляться всеми возможными способами.

Он попытается заставить британцев и европейцев создать проблемы. Они будут препятствовать, провоцировать и заниматься интригами», – подытожил аналитик.

