Европейцы полностью разучились мыслить самостоятельно без США – американский полковник

Максим Столяров.  
28.02.2025 23:05
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Негативное отношение многих европейских стран к России порой имеет абсолютно иррациональные проявления.

Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Негативное отношение многих европейских стран к России порой имеет абсолютно иррациональные проявления. Об этом...

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Наполитано поинтересовался у полковника, что он думает о природе русофобии европейских лидеров:

«Неужели они ложатся спать с мыслью, что Россия вот-вот нападёт?».

«Знаешь, это вполне возможно. Я задавал себе тот же вопрос. Думаю, для финнов это одно, для французов другое, для немцев третье. Но в основном это потому, что они так долго были на поводке у США, что уже не могут думать самостоятельно.

Они цепляются за всё, что хоть немного похоже на то, что США останутся в НАТО, а Россия – нет, они поддерживают это», – ответил Уилкерсон.

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