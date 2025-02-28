Европейцы полностью разучились мыслить самостоятельно без США – американский полковник
Негативное отношение многих европейских стран к России порой имеет абсолютно иррациональные проявления.
Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Наполитано поинтересовался у полковника, что он думает о природе русофобии европейских лидеров:
«Неужели они ложатся спать с мыслью, что Россия вот-вот нападёт?».
«Знаешь, это вполне возможно. Я задавал себе тот же вопрос. Думаю, для финнов это одно, для французов другое, для немцев третье. Но в основном это потому, что они так долго были на поводке у США, что уже не могут думать самостоятельно.
Они цепляются за всё, что хоть немного похоже на то, что США останутся в НАТО, а Россия – нет, они поддерживают это», – ответил Уилкерсон.
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