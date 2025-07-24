«Это конец»: Царев о митингах соросят против Зеленского

Максим Столяров.  
24.07.2025 13:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 799
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Политика, Украина


Проходящие на Украине митинги не грозят диктатору Владимиру Зеленскому последствиями.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проходящие на Украине митинги не грозят диктатору Владимиру Зеленскому последствиями. Об этом на канале «Первый севастопольский»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский почему ударил по антикоррупционным органам? Потому что они начали выходить на Зеленского и на его окружение. Потому что для Трампа проще всего возбуждать санкции, если уже есть уголовные дела внутри Украины. Ему ничего доказывать бы тогда не надо было, они сами возбудили уголовные дела, вот вам санкции против окружения Зеленского. Это было для Зеленского чрезвычайно опасно. А теперь нет органов, нет уголовных дел, и не будет», – считает Царёв.

По его мнению, расчет Киева был на то, что Трамп «не впишется за «соросят, потому что они организовывали ему два импичмента». Далее Зеленский убедился, что собранные грантоедами митинги в поддержку САП и НАБУ не представляют опасности для режима.

«Обратите внимание, как Зеленский реагировал. Сначала ввели специальный режим в правительственном квартале. Каждый, кто придет на территорию правительственного квартала без приглашения, будет расцениваться как террорист. Значит, по нему будут стрелять.  Дальше повис сайт Верховной рады, где отслеживается прохождение законопроекта. Дело в том, что Зеленский очень сильно боялся, что на эти митинги соберется столько людей, что его сметут. Но его не смели.

И Зеленский увидел, что митинги небольшие, немногочисленные, и подписал законопроект… Зеленский выбрал такой момент, когда никто ему ничего не сделает. И решил собрать всю власть в свои руки. Был альтернативный центр силы, который мог работать по Зеленскому и его окружению. Теперь этого нет. Это конец», – сказал Царев.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить