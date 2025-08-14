«Дроны сожгут завод полностью», – генерал ВСУ обещает удар по Мозырскому НПЗ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне начавшихся российско-белорусских учений Украина должна выступить с четким предупреждением в адрес Минска: ВСУ готовы бить по предприятиям Белоруссии, если ВС РФ вновь будет предоставлена возможность наступать на Киев.

Об этом заявил бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

