Дальше слов «я уничтожил иранскую ядерную угрозу» Трамп двигаться не хочет – эксперт

Катя Добрина.  
23.06.2025 21:59
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, США


Удар США по Ирану призван вылепить из Трампа спасителя американской нации от ядерной угрозы, которую так боятся американцы. Россия в этот конфликт втягиваться не будет, но может выступить в качестве посредника.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар США по Ирану призван вылепить из Трампа спасителя американской нации от ядерной угрозы,...

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«Я исключаю возможность втягивания России в это противостояние, потому что это не наша война, и пусть они разбираются сами друг с другом.

Ситуация опасна тем, что она непредсказуема в принципе, потому что всё зависит от решений двух крайне импульсивных и подверженных эмоциям людей — Нетаньяху и Трампа. Можно предположить, что Трамп всё-таки ввязываться в войну с Ираном не будет. Он нанёс точечные удары по ядерным объектам Ирана, потому что такая возможность представилась, и, скорее всего, он именно этим и ограничится», – отметил он.

По словам эксперта, Трампу выгодно принимать ограниченное участие в ирано-израильском конфликте, чтобы играть роль победителя и поднять рейтинг внутри США.

«Беспорядки в Лос-Анджелесе, с которыми американцы никак не могут справиться, – это тоже удар по Трампу, и его уже начинают всячески полоскать. И тут Иран, где Трамп совершенно без каких-либо рисков, дистанционно, с бомбардировщиков, до которых иранцам не дотянуться, может нанести удар по ядерным объектам, которые ранее были разрекламированы в США как страшная угроза.

И Трамп поэтому столько времени уделяет сейчас именно этому, потому что для него это вот типичный спекулятивный имиджевый проект», – заключил Манойло.

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