ЦРУшник подтвердил худшие опасения относительно «сделки» по Украине

Западу нужна передышка – «сделка» по Украине позволит запустить военное производство, чтобы догнать Россию.

Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно сделать ряд вещей, которые помогут украинцам быть уверенными, что они не останутся одни, если Россия снова вторгнется.

Например – нарастить военный потенциал в Европе и США для поддержания конфликта с Россией, если боевые действия возобновятся. Сейчас мы не в состоянии это сделать.

Мы истощили запасы своего оружия, и русские превосходят Европу, США и Украину вместе взятых по некоторым ключевым видам вооружения и боеприпасов.

Восстановление американского и европейского ВПК должно стать одним из сдерживающих факторов для России. Так мы сможем поддержать Украину в случае нового вторжения», – сказал Биб.