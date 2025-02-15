«Центральный игрок на мирных переговорах по Украине»: Саудовская Аравия обскакала турок, ОАЭ и Катар

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Саудовская Аравия готова принять участие в возможных мирных переговорах об окончании войны на Украине.

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении МИД королевства в соцсети Х.

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Напомним, ранее Трамп заявил о намерении уже на наступающей неделе провести встречу с Путиным именно в Саудовской Аравии.

В связи с этим поддерживающий республиканцев и принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку консервативный телеканал Fox News заявил о невероятном усилении роли наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, назвав его «центральным игроком на мирных переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США».

«Президент Дональд Трамп предложил Эр-Рияд в качестве места встречи для начала переговоров с глазу на глаз между ним и президентом России Владимиром Путиным. Путин согласился, что это место приемлемо. Кому-то такой выбор может показаться странным, но у ближневосточного королевства есть причины участвовать в поисках выхода из конфликта, происходящего в тысячах миль от его границ. Саудовская Аравия стала центральным игроком в поисках мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США во многом благодаря политическому капиталу, которым она располагает благодаря огромным запасам нефти», – говорится в материале Fox News.

Впервые, со времён окончания холодной войны большая геополитика смещается на Восток. Такие европейские арбитры как Швейцария и Австрия, официально потеряли статус таковых для Москвы и Вашингтона..И даже такая удобная европейская периферия, как Мальта (место встречи Буш-Горбачев 1989 года) и Рейкьявик ( Рейган-Горбачев 1986 года) уже выпали из нынешних раскладов. Европа все больше выпадает из кадра и лишь несёт дополнительные потери.

Статус “удобного арбитра” теперь перемещается в регион Персидского залива: Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. Новые центры обеспечения “тихой дипломатии” уже обладают необходимыми качествами: финансовым и технологическим притяжением, а теперь ещё получают атрибуты обеспечения геополитического посредничества.

Для наследного принца Мухаммеда бин Салмана посредничество в мирных переговорах будет способствовать укреплению его авторитета как мирового лидера. Это также даст ему преимущество перед Катаром, который принимал активное участие в переговорах между Израилем и ХАМАС. С 2023 года Катар также помогает возвращению десятков украинских детей, вывезенных в Россию во время конфликта.

В своем выступлении Трамп ссылался на отношения с саудовцами, как свои, так и Путина. «Мы знакомы с наследным принцем, и я думаю, что это было бы очень хорошее место», — сказал он.

Вот почему спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф принимает активное участие в отношениях США с Восточной Европой. На этой неделе Уиткофф вылетал в Москву и вернулся домой вместе с американским заключенным Марком Фогелем. Уиткофф поблагодарил принца Мухаммеда за его роль в посредничестве при освобождении.

В среду в социальной сети Truth Трамп сообщил, что назначил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и Уиткоффа возглавить мирные переговоры, но не упомянул специального посланника, которого он первоначально назначил для выполнения этой задачи, генерала в отставке Кита Келлога. Это сообщение было сделано после того, как Трамп поговорил по телефону с Путиным и Зеленским.

В свою очередь, Reuters пишет о разделении сфер полномочий между Уиткоффом и Келлогом. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в переговорах по Украине будет отвечать за диалог с Москвой, а спецпосланник Кит Келлог – за диалог с Киевом и Европой. Очевидно, это сделано для того, чтобы не раздражать ни Киев ни Москву фигурами направленных к ним переговорщиков.

Келлог и его дочь считаются близкими к Украине, а Уиткофф известен давними деловыми связями с близким к Кремлю главой Фонда национального благосостояния РФ Кириллом Дмитриевым, также засветившимся в процессе переговоров в качестве посредника.

Команда Трампа гораздо ближе к саудовцам, чем администрация Байдена, хотя отношения могут обостриться из-за плана Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в соседние страны и захвату территории. Также бин Салман пообещал инвестировать в США до 600 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, отмечает Fox News.

Трамп, который разговаривал с бин Салманом незадолго до своего выступления в Давосе, сказал, что попросит «наследного принца, который является фантастическим парнем, довести эту сумму примерно до 1 триллиона долларов».

При этом, Рияд, как посредник, приемлем и для Киева. У саудовцев и Украины есть общий враг в лице Ирана, который уже давно поставляет России беспилотники Shahed и другие боеприпасы.

«Поддерживаемые Ираном хуситы развернули иранское оружие против Саудовской Аравии, нацелив его на важнейшие объекты инфраструктуры, включая нефтепроводы и аэропорты… Фактически, неоднократные атаки хуситов на такие высокоурбанизированные цели, как Хамис-Мушайт в Саудовской Аравии, послужили прелюдией к использованию Россией беспилотных летательных аппаратов против украинских городов», — говорит Дэниел Бэлсон из лоббистской группы «Разом за Украину».

В мае 2023 года бин Салман пригласил Зеленского выступить на встрече арабских лидеров в Джидде. Позже в том же году Зеленский и бин Салман провели переговоры за закрытыми дверями с дипломатами из 40 стран о прекращении конфликта, но Россия в них не участвовала.

Но уже в августе Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за ее роль в переговорах о самом масштабном со времен холодной войны обмене заключенными, в результате которого были освобождены 26 человек.

Саудовское королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире и играет важнейшую роль в установлении мировых цен. Более высокие цены на нефть приносят Кремлю больше доходов от экспорта. В 2024 году Россия заработала 108,22 миллиарда долларов на продаже нефти и газа, что на 26% больше, чем в предыдущем году, указывает Reuters.

Трамп несколько раз пытался заставить страны, входящие в альянс ОПЕК, наводнить рынок нефтью и снизить мировую цену, полагая, что Россия будет более открыта для переговоров, если ее военная казна пострадает.

«Сейчас цена достаточно высока, чтобы война продолжалась… Вы должны снизить цену на нефть… Это положит конец войне. Вы можете положить конец этой войне», — призвал Трамп руководителей компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце. Однако, судя по происходящему на рынке нефти, этот призыв так и не был услышан.

Более того, санкции против российской нефтяной отрасли, введенные на закате администрации Байдена, привели к результатам, противоположным ожидаемым. Цена нефти лишь растет.