Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны
Минобороны Украины и Ставка самоустранились от вопросов обеспечения ВСУ дронами и боеприпасами.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я далёк от слов, что это стабилизация [на подступах к Покровску]. Это достигнуто не только путём значительных потерь также и с нашей стороны, но и путём большого расхода тех же средств БПЛА и боеприпасов к БПЛА. Хочу сказать, что есть серьёзная проблема, потому что наше правительство до сих пор не приняло решение по финансированию и закупке дронов, и поставки дронов просто мизерные относительно существующих там заданий.
Это серьёзный кризис. Если немедленно не будут улучшения, и Ставка не примет решение о закупках конкретных видов дронов и боеприпасов для конкретных подразделений, то вот эта «стабилизация» очень быстро закончится»,– тревожился Бутусов.
«Государство просто самоустранилось от обеспечения дронами. Полная безответственность руководителей. Уменьшились количества поставок. Идут лживые доклады, что мы там работаем, всё делаем. В действительности это не так. По некоторым видам, например, дронам с космической, спутниковой связью – полный провал. Это вообще не интересует ни руководителей, ни Ставку верховного главнокомандующего, которая занята своими политическими вопросами, как всегда, ни Минобороны. Никому это неинтересно, кроме пехоты на фронте, которой нужна поддержка с воздуха. …
Никто не интересуется. И у нас реальный кризис, и этот кризис и дестабилизация будет связана не с тем, что не хватает, там, людей, не хватает какого-то обеспечения, а с тем, что нет основного средства ведения войны современной – дронов», – возмущался пропагандист.