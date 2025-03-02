Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны

Минобороны Украины и Ставка самоустранились от вопросов обеспечения ВСУ дронами и боеприпасами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я далёк от слов, что это стабилизация [на подступах к Покровску]. Это достигнуто не только путём значительных потерь также и с нашей стороны, но и путём большого расхода тех же средств БПЛА и боеприпасов к БПЛА. Хочу сказать, что есть серьёзная проблема, потому что наше правительство до сих пор не приняло решение по финансированию и закупке дронов, и поставки дронов просто мизерные относительно существующих там заданий.

Это серьёзный кризис. Если немедленно не будут улучшения, и Ставка не примет решение о закупках конкретных видов дронов и боеприпасов для конкретных подразделений, то вот эта «стабилизация» очень быстро закончится»,– тревожился Бутусов.