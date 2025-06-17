Австрийский аналитик: Зеленский в Вене – это позор, Европа катится к Третьей мировой

Максим Столяров.  
17.06.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Украина


Большую войну на европейском континенте ещё могут предотвратить переговоры между Москвой, Вашингтоном и Пекином, к которым ни в коем случае нельзя допускать Европу и тем более представителей нелегитимного киевского режима.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил австрийский политический аналитик, член Координационного совета МАДК, соучредитель Международного движения русофилов Патрик Поппель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большую войну на европейском континенте ещё могут предотвратить переговоры между Москвой, Вашингтоном и Пекином,...

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«Интересно то, что Австрия принимает нелегитимных политиков, таких, как президент Украины – это большой скандал. Есть в Австрии люди, которые хотят уничтожить нейтралитет Австрии, который является геополитическим фактором в Европе. Но определённое количество людей в Австрии хотят свести этот нейтралитет к нулю.

Много людей против этого, это раскалывает общество. Несмотря на это, Австрия готова давать Украине деньги. Зеленский является самым способным попрошайкой Европы», – отметил Поппель.

При этом, по его убеждению, после 2014 года украинское государство  прекратило существование. Политик считает Майдан европейским аншлюсом Украины. Он привёл историческую параллель и напомнил, что после аншлюса Австрии началась большая война.

«Европа организуется, объединяется, двигается на восток вне своих границ. Мы живём в этой реальности. Немецкие солдаты в балтийских государствах, европейское оружие на Украине, и Европа готовится к войне с Россией, война становится всё более вероятной. И я не могу предложить какого-то решения.

Может быть, переговоры между Россией, Китаем и США могли бы решить эту проблему. Равно как нет смысла говорить с Зеленским, как и с Европой. Европейский континент находится на очень опасном пути, который может привести к Третьей мировой войне», – предупредил австрийский эксперт.

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