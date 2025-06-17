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Большую войну на европейском континенте ещё могут предотвратить переговоры между Москвой, Вашингтоном и Пекином, к которым ни в коем случае нельзя допускать Европу и тем более представителей нелегитимного киевского режима.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил австрийский политический аналитик, член Координационного совета МАДК, соучредитель Международного движения русофилов Патрик Поппель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересно то, что Австрия принимает нелегитимных политиков, таких, как президент Украины – это большой скандал. Есть в Австрии люди, которые хотят уничтожить нейтралитет Австрии, который является геополитическим фактором в Европе. Но определённое количество людей в Австрии хотят свести этот нейтралитет к нулю. Много людей против этого, это раскалывает общество. Несмотря на это, Австрия готова давать Украине деньги. Зеленский является самым способным попрошайкой Европы», – отметил Поппель.

При этом, по его убеждению, после 2014 года украинское государство прекратило существование. Политик считает Майдан европейским аншлюсом Украины. Он привёл историческую параллель и напомнил, что после аншлюса Австрии началась большая война.