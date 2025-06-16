Русские требуют своих военных за «украденных детей» – Европа выслушала свежий бред от Зеленского
Москва якобы предлагала Киеву обменивать российских военнопленных на «украденных украинских детей»
С таким заявлением на пресс-конференции в Вене выступил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы не меняем их ни на что, это абсолютно несправедливо, и, если честно, извините, это сумасшествие, которое, кстати, русские предлагали. Мы им отдаём военным, а они нам детей.
Это просто вне понимания и вне международного права, это, в принципе, в их духе жизни! Поэтому детей надо возвращать, и здесь нужно искусство дипломатии и отношения того или иного лидера с русскими или того или иного государства. Поэтому мы привлекаем так много стран, так много нужно инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернуть тысячи украденных детей к родным и близким», – вещал Зеленский.
Однако присутствующие на мероприятии представители СМИ и президент Австрии Александр Ван дер Беллен с серьёзными лицами слушали бред криворожского наркомана.
Напомним, представитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский уже разоблачил постыдную ложь Киева о якобы украденных детях.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: