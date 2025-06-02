В Стамбуле вскрылась постыдная ложь Зе-команды

Устроенная киевским руководством истерика о «похищенных украинских детях» основана на лжи.

Об этом по итогам переговоров в Стамбуле заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По поводу детей. Эта тема звучала. Я хотел бы несколько слов сказать о так называемом «детском сюжете». Что у нас звучало в последнее время… на уровне ООН, ОБСЕ, и так далее? Сначала звучало, что полтора миллиона украинских детей похищены русскими, потом – что 200 тысяч украинских детей похищены русскими. Теперь официальная цифра – 20 тысяч детей похищены русскими.

Мы все время пытались как-то документально подтвердить, где эти дети, кто это. Списков не было, одни голые цифры.

Дети, которые оказались между двух огней, их эвакуировали, но если находятся их родители, либо даже родственники, их возвращают обратно. Воссоединяются все.

Какие же цифры на самом деле, как выяснилось, существуют? Вот мы, наконец, получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона, и не двадцать тысяч. 339 фамилий. По каждому из этих детей мы будем отрабатывать», – сказал Мединский.