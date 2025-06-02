В Стамбуле вскрылась постыдная ложь Зе-команды
Устроенная киевским руководством истерика о «похищенных украинских детях» основана на лжи.
Об этом по итогам переговоров в Стамбуле заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу детей. Эта тема звучала. Я хотел бы несколько слов сказать о так называемом «детском сюжете». Что у нас звучало в последнее время… на уровне ООН, ОБСЕ, и так далее? Сначала звучало, что полтора миллиона украинских детей похищены русскими, потом – что 200 тысяч украинских детей похищены русскими. Теперь официальная цифра – 20 тысяч детей похищены русскими.
Мы все время пытались как-то документально подтвердить, где эти дети, кто это. Списков не было, одни голые цифры.
Дети, которые оказались между двух огней, их эвакуировали, но если находятся их родители, либо даже родственники, их возвращают обратно. Воссоединяются все.
Какие же цифры на самом деле, как выяснилось, существуют? Вот мы, наконец, получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона, и не двадцать тысяч. 339 фамилий. По каждому из этих детей мы будем отрабатывать», – сказал Мединский.
Он подчеркнул, что на Украину уже вернулся 101 ребёнок, а с украинской стороны вернулись 22 ребёнка. Также Мединский подчеркнул, что устроенное Зеленским истеричное шоу только вредит реальному процессу, и в конце концов страдают дети.
«Этот список, 339 фамилий, еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев.
Это дети, никем не похищенные, нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами, ценой своей жизни, с риском, вытащены из зоны боевых действий, вывезены, и мы ищем родителей.
Мы обязательно будем заниматься этим списком – сколько из них на самом деле находится в России, а сколько, может быть, находится на территории Донбасса и Новороссии и никуда не пропадали. Часто выясняется, что кто-то из них в Европу уехал.
Но претензии выдвигались России. И эту постыдную пиар-кампанию надо, конечно, прекратить. От нее детям только хуже. Равно как и взрослым родителям. Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей, все семьи воссоединятся. Это вопрос чести», – добавил он.
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