Армянский политик: Пашинян капитулировал и помог США опередить Россию накануне встречи на Аляске

Подписанные в США Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевом документы подаются как триумф миротворческой миссии Трампа, однако для Армении означает фактическую капитуляцию перед Баку и Анкарой.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил глава партии «Союз Конституционное право» и координатор движения «Сильная Армения с Россией – за Новый Союз» Айк Бабуханян.

«То, что произошло в Вашингтоне, является большой победой США. Они получили доступ к точке контроля не только над Южным Кавказом, но и над Средней Азией и Каспием, вплоть до границ с Китаем.

США получили возможность контроля за передвижением газа и нефти, а также редкоземельных металлов из Средней Азии и Азербайджана в ЕС. Вашингтон теперь получил право разрабатывать и так называемый Серединный коридор, которым пытались овладеть многие странны. Мы знаем, как Китай пытался разрабатывать подобный проект, но США опередили, сделав ход конём.

Что касается военной составляющей, то по этому коридору будут передвигаться военные грузы, в том числе и возможно, войска, опять-таки, по указаниям США.

Это всё перекрывает альтернативную дорогу, которую могли иметь РФ и Иран между собой. Дорогу, не контролируемую тюркскими и турецкими силами. И это, безусловно, приведёт к напряженности и к ответным действиям со стороны России и Ирана.

И Армения окажется сейчас в эпицентре этой напряжённости. С одной стороны, США и Турция будут давить на Ереван, чтобы эта «дорога Трампа» была бы побыстрее открыта. В Азербайджане уже сказали, что нельзя терять времени, так как всё подписано, и надо немедленно действовать.

С их точки зрения, они, безусловно, добились всего. В первую очередь, Анкара, которая усиливает свои позиции и в Закавказье, и в Средней Азии посредством этой дороги, но и Баку, который добивался этого коридора с началом военных действий в Карабахе.

Армения пошла на поводу у требований США и Азербайджана с Турцией. Она отдала для того, чтобы они получили этот коридор, Нагорный Карабах, а 120 тысяч его жителей стали беженцами, но об этом нет ни слова в заключительном коммюнике, что подписали руководители Армении и Азербайджана так называемых «суверенных» государств под присмотром Трампа.

Таким образом, Нагорный Карабах был отдан в жертву для того чтобы американцы получили доступ в регион.

Кстати, европейцы также выбыли из той обоймы, которая контролирует Закавказье. Дело в том, что представители ЕС были в составе Минской группы ОБСЕ, и в Вашингтоне решили этот формат распустить. Мы все помним попытки Евросоюза вмешаться в дела республик региона в 2022-м году в Праге, когда они надавили на Пашиняна, чтобы тот отказался от Карабаха. В итоге европейцев вывели из процесса, чётко дав понять, что только одни американцы будут контролировать этот коридор и больше никому не дадут туда влезть.

Всё это означает для Армении потерю суверенитета, потерю Арцаха и преклонение перед США, а также перед Турцией и Азербайджаном, которые будут диктовать свои условия победителей. Единственной проигравшей стороной стала Армения.

Армения при этом потеряла возможность развития себя как перекрёстка, потому, что, если есть «дорога Трампа» с Запада на Восток, то перекрёсток и балансирование между разными центрами силы в мире требуют, чтобы была еще и «дорога Путина» с Севера на Юг, которая связывала бы Россию и Иран через Армению и Азербайджан.

Если бы это было, и Армения получила бы беспрепятственный доступ через Азербайджан в Россию, тогда бы у нас был «коридор Путина». Но этого нет даже в планах. Таким образом, США также будут контролировать и всю территорию Армении через Зангезурский коридор.