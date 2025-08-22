Арестович продолжает демонстрировать чудеса переобувания

Игорь Шкапа.  
22.08.2025 15:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 268
 
Политика, Украина


Последние события на мировой арене свидетельствуют о ложности утверждения, будто русская православная цивилизация – отсталая по сравнению с Западом.

Об этом в беседе с блогером Николаем Соболевым заявил внесенный РФ в список экстремистов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мне рассказывают про то, что «православная цивилизация ничего не может», я напомню, что ещё недавно эта православная цивилизация очень сильную проблему представляла для Америки, а сегодня представляет снова. А не с лидером ли православной цивилизации встречался Трамп в позиции, когда лидеру православной цивилизации от Трампа не нужно ничего, а Трампу от лидера православной цивилизации так много всего», – заметил экс-советник ОП.

По его словам, следует ожидать скорый визит американского президента в Россию.

«Более того, я вам скажу, что до конца августа мы увидим Трампа в Москве.  Запомните этот твит. Судя по тому, как оно развивается, моя гипотеза, что до конца августа мы увидим Трампа в Москве. Теперь вопрос. Это он поедет ставить печать на недееспособности православной цивилизации или как тогда? А Си Цзиньпинь приезжал на Мавзолей, стоял с Путиным, парад принимал тоже, так сказать, чтобы, расписаться бумаге, что православная цивилизация – ничто против западной и конфуцианской?. Это тоже было про православную цивилизацию, или как?» – резюмировал Арестович.

