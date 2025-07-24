Офис Владимира Зеленского, провернув операцию по лишению полномочий созданных Западом «антикоррупционных структур» НАБУ и САП, ошибся в выборе момента, чтобы ослабить колониальные органы надсмотра над вороватой украинской верхушкой.

Это следует из публикации The New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У президента Трампа напряженные личные отношения с украинскими спецслужбами, что, по словам аналитиков в Киеве, могло заставить г-на Зеленского поверить в то, что его администрация не будет возражать против лишения их независимости.

Во время первого срока г-на Трампа эти же агентства подвергались резкой критике со стороны сторонников г-на Трампа, которые обвиняли Национальное антикоррупционное бюро в содействии расследованию вмешательства России в выборы 2016 года», – говорится в публикации.