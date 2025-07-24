Американская газета: Атаковав НАБУ, Зеленский усилил риск поражения Украины

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, США, Украина


Офис Владимира Зеленского, провернув операцию по лишению полномочий созданных Западом «антикоррупционных структур» НАБУ и САП, ошибся в выборе момента, чтобы ослабить колониальные органы надсмотра над вороватой украинской верхушкой.

Это следует из публикации The New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис Владимира Зеленского, провернув операцию по лишению полномочий созданных Западом «антикоррупционных структур» НАБУ и...

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«У президента Трампа напряженные личные отношения с украинскими спецслужбами, что, по словам аналитиков в Киеве, могло заставить г-на Зеленского поверить в то, что его администрация не будет возражать против лишения их независимости.

Во время первого срока г-на Трампа эти же агентства подвергались резкой критике со стороны сторонников г-на Трампа, которые обвиняли Национальное антикоррупционное бюро в содействии расследованию вмешательства России в выборы 2016 года», – говорится в публикации.

Газета напоминает, что САП и НАБУ «были созданы отчасти для того, чтобы обеспечить сохранность иностранной помощи».

Обещанная Западом помощь на войну с Россией несет «риск поражения Украины», предостерегают авторы материала.

«Всё это тревожные сигналы для Украины, особенно на фоне того, как Зеленский налаживал отношения с администрацией Трампа», – пишет NYT.

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