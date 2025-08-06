Украинские посольства стали вербовочными центрами латиноамериканцев для войны с Россией

Олег Кравцов.  
06.08.2025 10:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Латинская Америка, Россия, Украина


Украинские дипломатические миссии в нарушение Венской конвенции ведут в странах пребыванию вербовку граждан для участия в боевых действиях.

Об этом, пеердает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Украинские дипломатические миссии в нарушение Венской конвенции ведут в странах пребыванию вербовку граждан для...

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«Поддержание конструктивных межгосударственных отношений — это норма международной жизни. Каждая страна выстраивает их в соответствии со своими национальными приоритетами, в том числе открывая дипломатические представительства в зарубежных странах.

Другое дело, когда такие представительства, в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, начинают заниматься деятельностью, несовместимой с их статусом, в том числе вербовкой граждан стран аккредитации для участия в боевых действиях. Мы обращали внимание наших латиноамериканских партнеров на случаи, когда посольства Украины разворачивали подобную деятельность», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, латиноамериканцы «реагировали адекватно».

«Желание киевского режима при поддержке западных спонсоров настраивать латиноамериканцев в антироссийском ключе достойно сожаления: лучше бы там занялись насущными проблемами у себя на родине, в первую очередь — конструктивным рассмотрением российских предложений, высказанных на переговорах в Стамбуле», – резюмировал Щетинин.

Отметим, что Украина объявила, что намерена расширить свое дипломатическое присутствие в Латинской Америке. На стороне киевского режима воюют колумбийские наемники из наркокартелей, что признают даже командиры ВСУ.

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